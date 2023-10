Miami Heat descarta troca por James Harden

O Miami Heat não pretende uma troca por James Harden, do Philadelphia 76ers. De acordo com Barry Jackson e Anthony Chiang, do jornal The Miami Herald, a franquia da Flórida descarta negociações pelo armador após fracassar nas movimentações por Damian Lillard e Jrue Holiday. Assim, deve iniciar a temporada sem um grande reforço.

“O Miami Heat não planeja trocar por James Harden. Ele receberá US$ 35,6 milhões nesta temporada e será um agente livre irrestrito no próximo verão”, informaram os jornalistas.

A possibilidade do Heat de adquirir o veterano apareceu após os fracassos com Lillard e Holiday. Os astros reforçaram dois rivais diretos da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks e Boston Celtics, respectivamente. O que evidenciou o receio do presidente da franquia, Pat Riley, em abrir mão de muito para agradar Jimmy Butler.

Situação parecida com o que acontece no Los Angeles Clippers, principal interessado em Harden. A equipe californiana até realizou propostas. Mas elas não agradaram o Sixers. Portanto, pode não se movimentar mais pelo astro.

Logo, sem interessados, Philadelphia pode facilitar para Miami, por exemplo. Uma vez que o atleta nem se reapresentou a equipe. O perfil do jogador, no entanto, parece não gerar grandes interesses entre os dirigentes do Heat. Afinal, Harden não é um grande defensor e se envolveu em polêmicos com seus antigos times.

“Harden não é um defensor de elite. Ele tem um histórico ruim quando se trata de condicionamento físico, o que é um grande e agora está em seu terceiro pedido de troca desde a sua tentativa de sair de Houston em 2020. No papel, o desinteresse do Miami faz sentido”, disse Sam Quinn, da rede CBS.



Ainda assim, o jornalista ainda vê no elenco do Heat a necessidade de um armador. Principalmente após as saídas de Gabe Vincent e Max Strus. Desse modo, outras opções como DeMar DeRozan e Zach Lavine podem entrar no radar. Mas isso pode depender da campanha do Chicago Bulls.

“Se eles não estão interessados em Harden, provavelmente encontrarão outra maneira de competir com os Bucks e o resto da Conferência Leste em algum momento entre agora e a próxima primavera. Apenas não espere que a solução final deles inclua Harden”, finalizou Quinn.

Media Day

Enquanto não age no mercado, o Miami Heat reapresenta seus jogadores no Media Day desta segunda-feira (2). Principal ativo da equipe para trocas, o ala-armador Tyler Herro, se apresentou normalmente. Apesar dos assuntos, no entanto, quem chamou atenção foi Jimmy Butler.

Durante a sessão de fotos e entrevista coletiva, Butler lançou o estilo “emo”. “Ano passado eu estava com os dreads. O que é isso? Eu sou emo. Esse é meu estado emocional. Então é assim que eu estou”, brincou a estrela de Miami.

O astro também comentou sobre os objetivos da equipe. Segundo ele, apesar da offseason fraca, a equipe só pensa em chegar às finais e levar o título.

“Para mim sempre foi uma questão de vencer o campeonato. Será sempre sobre isso. Este é o ano. Vamos terminar nas Finais, mas dessa vez vamos vencer”, garantiu Butler.

