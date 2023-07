Miami Heat: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

No fim das contas, até que deu certo, né? O Miami Heat não foi campeão, mas surpreendeu muita gente com um elenco, de certa forma, duvidoso e foi às finais da NBA. Agora, o time da Flórida fica no aguardo por Damian Lillard. Enquanto o armador não chega, a equipe perdeu diversas peças importantes que renderam o título do Leste. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Jamaree Bouyea (G-League), Thomas Bryant (Nuggets), Jaime Jaquez Jr. (calouro), Josh Richardson (Pelicans), Dru Smith (Nets)

Saíram

Udonis Haslem (aposentou), Victor Oladipo (Thunder), Max Strus (Cavs), Gabe Vincent (Lakers), Omer Yurtseven (Jazz), Cody Zeller (Pelicans)

Mercado e elenco

A novela interminável sobre Damian Lillard parece não ter data para terminar. Apesar de o armador pedir troca para o Heat, a situação segue a mesma. Enquanto isso vai se arrastando, Miami parou de se mexer no mercado. O problema é que, se a troca não acontecer ou demorar ao ponto de o elenco do Miami Heat ser o mesmo para o início da nova temporada da NBA, aí a franquia se deu mal.

Primeiro, porque perdeu dois titulares (Max Strus e Gave Vincent), além de um bom reserva (Victor Oladipo). Depois, o armador que sobrou (Kyle Lowry) está gastando a última gota do tanque. Então, sim, o Heat está mais fraco. Se havia dúvidas sobre o grupo que foi às finais, imagine agora.

Tudo bem, o Heat fechou com Josh Richardson, excelente defensor que vai para a sua segunda passagem pela equipe. Thomas Bryant é muito bom tecnicamente, mas pouco jogou no Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Aliás, ele pediu negociação do Lakers porque não teria tanto tempo de quadra. Chegou no Nuggets e foi reserva de Nikola Jokic. Quer jogar como?

Mas o Heat ainda promoveu o armador Jamaree Bouyea. Embora seja muito esforçado, o atleta não parece ao mesmo nível de seus colegas em Miami. Por fim, Jaime Jaquez foi a escolha da equipe no Draft. O fato é que Jaquez vem pronto do basquete universitário e pode ajudar imediatamente. Claro, ele não é um astro ou nada similar, mas é alguém que o técnico Erik Spoelstra vai poder utilizar na rotação.

No entanto, Miami tem um grupo com uma ordem bem definida de seus melhores jogadores: Jimmy Butler é o grande destaque, enquanto Bam Adebayo é um astro de segunda ou terceira linha e Tyler Herro tem talento para chegar lá. Com Lillard, é provável que Herro saia e o nível aumente.

Mas a pergunta é: com Lillard, Butler e Adebayo, o Heat é um candidato a título?

De acordo com alguns jornalistas, não. Só que vale lembrar que Miami era a terceira ou quarta força do Leste e quem chegou lá mesmo? Então, sabendo que o Heat tem um técnico muito diferente, que consegue extrair o melhor de um elenco não tão forte, é melhor não duvidar muito.

O fato é que a equipe não faz uma boa agência livre (sem Lillard). Com ele, melhora muito, mas não o bastante para subir de patamar. Continua abaixo de Boston Celtics e Milwaukee Bucks.

O técnico

Atualmente, é difícil cravar alguém que faça um trabalho tão impactante quanto Erik Spoelstra. Ele vai comandar o elenco do Miami Heat pela décima sexta temporada na NBA. O saldo? Dois títulos, seis finais e apenas três campanhas fora dos playoffs. Então, se tem alguém certo para o cargo é Spoelstra.

Para ter uma ideia de sua capacidade, o Heat venceu o Leste com jogadores que, se estivessem em outro time, jamais chegariam lá. Existem os dois lados da moeda, apesar de tudo. Sim, Vincent e Strus eram peças importantíssimas para Miami e perder dois atletas que se encaixam em seu sistema, é péssimo. Por outro lado, os dois não mostraram, até o momento, que fazem a diferença em outro grupo.

Seja como for, é bom lembrar que o Heat não teve Herro e Oladipo em boa parte dos playoffs e, mesmo assim… você já sabe.

Armadores*

7. Kyle Lowry (1,83m, 88kg, 37 anos)

14. Tyler Herro (1,96m, 88kg, 23 anos)

x. Josh Richardson (1,96m, 90kg, 29 anos)

x. Dru Smith (1,90m, 92kg, 25 anos)

x. Jamaree Bouyea (1,88m, 81kg, 24 anos)

Alas**

22. Jimmy Butler (2,01m, 104kg, 33 anos)

55. Duncan Robinson (2,01m, 97kg, 29 anos)

11. Jaime Jaquez (2,01m, 102kg, 22 anos)

42. Kevin Love (2,03m, 113kg, 34 anos)

5. Nikola Jovic (2,08m, 94kg, 20 anos)

16. Caleb Martin (1,96m, 92kg, 27 anos)

24. Haywood Highsmith (2,01m, 97kg, 26 anos)

Pivôs

13. Bam Adebayo (2,06m, 115kg, 26 anos)

25. Orlando Robinson (2,13m, 106kg, 23 anos)

x. Thomas Bryant (2,08m, 112kg, 26 anos)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

O Miami Heat não tem o melhor elenco da NBA, mas isso não impediu a equipe de brigar pelo título. Mas o grupo não melhorou o bastante para ser um real candidato. De qualquer forma, a franquia aguarda por Damian Lillard para poder elevar seu patamar. Pode não ter o bastante e, na troca, deve perder outros jogadores. Por enquanto, Tyler Herro seria a base da negociação, mas outros nomes devem participar.

No momento, o Heat conta com 13 jogadores e dois contratos two-way. Ou seja, ainda restam três vagas, sendo duas de acordos regulares. Além de Lillard, Miami tem interesse em James Harden, que também pediu troca. Mas a situação dele é tão ruim quanto a do astro do Portland Trail Blazers. Agentes livres, Christian Wood e Edmond Sumner são opções no mercado.

O Heat pode ter de iniciar a próxima temporada com o que tem, então é possível “levar” assim no começo. Mas para brigar por algo, vai precisar de mais. Spoelstra, por outro lado, sabe o que faz, mesmo com um elenco não tão forte ou competitivo em Miami.

Como o grupo ainda não está pronto, é melhor aguardar mais um pouco para sabermos onde o Heat se encontra entre os favoritos.

