Miami Heat pode ter outros planos para Tyler Herro

Com o pedido de troca de Damian Lillard, Tyler Herro esteve trabalhando para se adaptar a qualquer situação que o Miami Heat o colocasse. De acordo com Barry Jackson, do portal Miami Herald, a franquia talvez utilize ele ou Josh Richardson como armador titular na próxima temporada.

A mudança pode acontecer pela saída de Gabe Vincent. O então armador titular da franquia assinou com o Los Angeles Lakers nesta offseason. Desse modo, Kyle Lowry é o único jogador da posição no elenco. No entanto, o veterano já está com 37 anos e sua produção teve uma queda drástica nas últimas temporadas.

Tyler Herro já está acostumado em ter que jogar com a bola nas mãos no Miami Heat. O sexto homem de 2021/22 foi o segundo principal pontuador da equipe na última temporada. Além disso, distribuiu 280 assistências (média de 4,2) em 2022/23, a melhor marca de sua carreira.

Mas confiar em Herro como o principal armador do Heat não é o ideal. De acordo com o site Basketball Reference, ele passou 71% de suas quatro temporadas na NBA como ala-armador. Na última temporada essa porcentagem foi de 77. A mudança, então, seria um movimento brusco e improvisado.

Desse modo, o time deseja que Damian Lillard ocupe a posição de armador. As negociações voltaram nos últimos dias, mas um lado ainda tem que ceder. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o Portland Trail Blazers quer que o Heat se vire para fazer uma oferta parecida com a do Phoenix Suns para conseguir Kevin Durant.

“Eles querem que o Heat se vire para oferecer tudo de melhor que eles poderiam. Ao mesmo tempo, o Heat não vê necessidade em fazer isso”, contou Windhrost.

Nada está resolvido. A saída de Tyler Herro antes era visto como uma certeza. Ele não iria para o Blazers, porque eles não se interessam pelo jogador. No entanto, teria que ir para o terceiro time do acordo. Mas será que o atleta está realmente fora dos planos do Heat? Não é bem assim. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia não quer envolver o jovem talento na transação.

“A ideia de ter Damian e Tyler como dupla de armação tem sido avaliada em Miami. Como resultado, a equipe estuda opções de troca por outros ativos. Caleb Martin, Duncan Robinson e o jovem Nikola Jovic estão entre os possíveis negociados, por exemplo”, contou o repórter em agosto. Os dirigentes da Flórida, no entanto, entendem que nenhum dos citados têm o valor de mercado do ala-armador.

