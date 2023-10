Miami Heat sonhou com armador e deixou elenco enfraquecido

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Miami Heat, que sonhou com o armador Damian Lillard e pouco reforçou seu elenco. O time da Flórida, entretanto, não foi ativo no mercado e ainda perdeu peças importantes na agência livre. Ou seja, apesar do vice na última campanha, o Heat chega com um grupo menos forte comparando ao resto da liga.

Mas é bom dizer que a temporada regular do Miami Heat não é exatamente a praia do atual elenco. Vale lembrar que a equipe foi às finais da NBA após passar pelo play-in. Não, o Heat não era um time de repescagem, mas levou “de barriga” durante boa parte da primeira fase e, assim, caiu na classificação. Agora, não existe muita margem para isso e a equipe deverá encarar cada jogo como decisivo.

Isso porque o elenco simplesmente não é dos melhores. Ao menos, nome por nome. Claro que existe um Jimmy Butler louco por um título, mas sua “chave” vira apenas nos playoffs. Será que ele tem o mesmo ânimo para cumprir os 82 jogos da mesma forma? Mas mais que isso. Ele tem físico para suportar?

Publicidade

Outro exemplo disso foi Kyle Lowry, que fez uma temporada regular medonha. Só que nos playoffs, o veterano armador comandou o Miami Heat como nos tempos em que fazia parte do elenco do Toronto Raptors.

Leia mais sobre o Miami Heat

O grupo do Heat tem como destaques, além de Jimmy Butler, o pivô Bam Adebayo e o ala-armador Tyler Herro. No entanto, o time conseguiu a volta de Josh Richardson, que passou pelo San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans recentemente. O pivô reserva Thomas Bryant chegou do Denver Nuggets, enquanto a direção optou por Jaime Jaquez no Draft. Ou seja, tirando eles, a base é praticamente a mesma da última temporada.

Publicidade

O problema é que o Miami Heat ficou na espera pelo armador Damian Lillard por boa parte da agência livre e esqueceu de reforçar o elenco. Assim, ainda saíram Max Strus e Gabe Vincent, que foram titulares na última temporada. Portanto, o Heat não só não trouxe Lillard, como perdeu peças importantes.

O elenco

F/C 13 Adebayo, Bam 2.06 m 116 kg C 31 Bryant, Thomas 2.08 m 112 kg F 22 Butler, Jimmy 2.01 m 104 kg F 8 Cain, Jamal (TW) 2.01 m 87 kg G/F 20 Champagnie, Justin 2.01 m 93 kg F/C 00 Diallo, Cheick 2.03 m 99 kg G 4 Hampton, R.J. (TW) 1.93 m 79 kg G 14 Herro, Tyler 1.96 m 88 kg F 24 Highsmith, Haywood 1.96 m 100 kg G/F 11 Jaquez, Jaime Jr. 2.01 m 102 kg F 5 Jović, Nikola 2.08 m 93 kg F/C 42 Love, Kevin 2.03 m 114 kg G 7 Lowry, Kyle 1.83 m 89 kg F 16 Martin, Caleb 1.96 m 93 kg G/F 0 Richardson, Josh 1.98 m 91 kg G/F 55 Robinson, Duncan 2.01 m 98 kg F/C 25 Robinson, Orlando 2.08 m 107 kg G 9 Smith, Dru (TW) 1.91 m 92 kg F 21 Swider, Cole 2.06 m 100 kg

Movimentações na offseason

Chegaram: Cole Swider, Josh Richardson, Jaime Jaquez, RJ Hampton, Cheick Diallo, Justin Champagnie, Thomas Bryant

Saíram: Gabe Vincent, Max Strus, Jamaree Bouyea, Udonis Haslem, Dewayne Dedmon, Victor Oladipo, Omer Yurtseven, Cody Zeller

Publicidade

O técnico

Se o Miami Heat tem Jimmy Butler como destaque em quadra, Erik Spoelstra faz o mesmo fora dela. Ele vai para a sua décima sexta temporada no comando da equipe e tem dois títulos e seis finais da NBA em seu currículo. Ah, e ele era assistente no primeiro campeonato que o Heat venceu, em 2005/06. Spoelstra é um vencedor e um dos melhores técnicos da NBA na atualidade. Portanto, ele faz a diferença, mesmo com um elenco não tão forte como outros na liga.

Para ter uma ideia, Spoelstra consegue tirar o melhor de jogadores comuns ou abaixo da média. Por mais que Caleb Martin, Max Strus e Gabe Vincent tenham seus valores, foi com o treinador que eles ganharam espaço e relevância na liga. Não por menos, os últimos dois vão receber em 2023/24 cerca de o triplo do que acumularam em toda a carreira. Ou seja, a valorização que ambos tiveram partiram de suas performances sob o comando do técnico.

Publicidade

Mas para a nova temporada, Spoelstra sabe que terá de “tirar leite de pedra” mais uma vez.

O perímetro

É óbvio que o Miami Heat tentou a troca pelo armador Damian Lillard, o que melhoraria muito seu elenco. Não conseguiu. Talvez, por conta de pressão do agente do jogador, mas o fato é que o time não vai contar com o atleta. Agora, a equipe terá mais uma vez Jimmy Butler, Kyle Lowry e Tyler Herro no perímetro. Enquanto isso, Duncan Robinson, Josh Richardson, Caleb Martin e Jaime Jaquez serão os complementos.

Publicidade

Não é ruim, mas também não é perfeito. Herro e Robinson são abaixo da média na defesa, mas podem contribuir com arremessos de longa distância. Richardson chega para fazer diversas funções e pode, inclusive, ajudar na organização ofensiva.

Mas o dono do time é mesmo Butler. Apesar de ele ainda não ter um título na carreira, o ala já chegou perto duas vezes. As duas, em Miami.

Um dos problemas da equipe está justamente no perímetro. As bolas de três simplesmente não caíram durante a última temporada, tendo apenas a vigésima sétima posição em aproveitamento. Além disso, o Heat foi o que menos pontuou de forma geral em toda a NBA.

Publicidade

A defesa, por outro lado, ajudou. Enquanto o ataque pouco produzia, Miami sofreu 109.8 pontos, a segunda melhor marca da liga.

O garrafão

Bam Adebayo é muito subestimado, mas ele é um só. Defensivamente, o pivô é perfeito. Não comete muitas faltas, faz ótimas coberturas e sabe defender praticamente qualquer posição. No entanto, seus números não são tão impressionantes, o que fazem com que ele não tenha “tanto valor”.

Publicidade

Grande bobagem.

Adebayo é perfeito para o que o Miami Heat precisa, além do fato de saber pontuar diante pivôs mais altos e mais fortes e ainda consegue passar bem a bola. Ele só não é um cestinha de fato porque o jogo está cada vez mais no perímetro e existem caras como Butler e Herro. Mesmo assim, ele produziu 20.4 pontos, 9.2 rebotes e 3.2 assistências.

Publicidade

Ao seu lado estará o veterano Kevin Love, que joga aberto no ataque, mas ainda é bom nos rebotes. Love ainda sabe dar passes longos, o que facilita a vida dos jogadores de velocidade. Ou seja, em transição, o ala-pivô auxilia o ataque com cerca de duas assistências por jogo. Quase sempre da mesma forma.

Para o banco, o Heat tem Thomas Bryant, que pode atuar ao lado de Adebayo em formações mais altas. Bryant é bom, tem talento para jogar de costas para a cesta e vem aprimorando o arremesso de longa distância. Na última temporada, por exemplo, ele converteu 44.4% das tentativas.

Publicidade

Análise geral

Quando o time vem para o Media Day e o grande destaque é o seu melhor jogador mostrando um cabelo emo, é porque tem algo errado. Muito errado. O Miami Heat gastou toda a sua energia em cima de um armador que não veio e o elenco ficou mais fraco. O ponto é esse. O time não conseguiu o que queria e ainda perdeu peças importantes.

Claro, Erik Spoelstra é incrível, faz milagres com o grupo, mas não é todo dia que a coisa funciona. O Heat foi um desastre na agência livre, mas ninguém fala muito sobre porque Spoelstra sabe fazer a diferença.

Publicidade

Só que é bom olhar para os lados, pois Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que já eram os principais candidatos no último ano, estão ainda melhores. É bem verdade que o Heat bateu ambos nos playoffs, mas a temporada regular está em jogo. Enquanto o Philadelphia 76ers está em um momento de espera pela troca de James Harden, o Cleveland Cavaliers está mais forte e o mesmo se aplica ao New York Knicks.

Profundidade. Talvez seja a palavra mais lida sobre os elencos da NBA, mas é algo que o Heat, apesar de tudo, ainda tem. Não é perfeita, mas possui jogadores no banco que podem ajudar.

Existe a preocupação quanto ao que a direção não fez, mas a aposta é tentar ir pelo mesmo caminho da temporada anterior. O ponto é: e se não for suficiente na fase regular, como faz? Não dá para depender de repescagem e quase fazer milagre. Tem que ser melhor e contar que seus jogadores não se machuquem.

Publicidade

Previsão Jumper Brasil: sexto lugar na Conferência Leste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA