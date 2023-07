Mikal Bridges: “Eu odiei a troca para o Suns”

O ala Mikal Bridges tinha um sonho antes da troca para o Phoenix Suns: jogar no Philadelphia 76ers. Astro de Villanova, Bridges nasceu em Philadelphia, sua mãe trabalhava para o Sixers e o time o escolheu no Draft de 2018. No entanto, o 76ers o negociou na noite do recrutamento para Phoenix.

Em sua participação no Podcast P, de Paul George, Mikal Bridges relata seu descontentamento por conta da troca para o Suns. O atleta, que está hoje no Brooklyn Nets, revelou ser torcedor do Sixers desde criança.

“Foi incrível, porque é um sonho seu acontecendo, mas ao mesmo tempo, ficando muito p…”, afirmou. “Eu nem aproveitei o momento e levei dias para superar, mas naquela noite? Eu conheço meu sorriso, então, se você ver minha foto (com o boné do Suns), vai perceber que é um sorriso falso. Nem participei das comemorações e falei que tinha de viajar no dia seguinte, mas a grande verdade é que eu estava muito irritado”.

E por ser torcedor do Sixers, a troca para o Suns não caiu muito bem para ele.

“Eu era muito fã do Sixers, muito fã de Andre Iguodala e, então, eu usava o seu número 4 no colégio”, disse. “Mas Chris Webber chegou e pegou o número para ele e Iguodala ficou com a 9. Aí, comecei a misturar as coisas, pois eu era fã de Rajon Rondo (que usava a 9), também. Eu cresci como um torcedor do Sixers”.

Troca para o Nets

Apesar de Kevin Durant pedir troca para o Suns na última offseason, a negociação não aconteceu. Bridges sabia que poderia fazer parte e aquilo o atormentou em suas férias. No entanto, ele continuou em Phoenix como a terceira opção de ataque, mostrando o seu desenvolvimento. Então, na trade deadline, Suns e Nets acertaram o negócio e o ala foi para Brooklyn.

“Foi difícil, mas Kevin Durant disse que queria ir para o Phoenix Suns na época da agência livre. Então, eu sabia que poderia sair. Aí, chamei Cam [Johnson] e falei para ele arrmar as malas que nós iríamos participar da troca. Então, a coisa não aconteceu na época e continuei em Phoenix. Mas um dia, nós jogaríamos contra o Nets e todo mundo começou a falar que Kyrie Irving poderia ir para o Suns. Aquilo tudo voltou na minha cabeça, mas continuei brincando. Falei para os funcionários ‘aqui é a minha casa, aqui é a minha casa’, mas era brincadeira. Dois dias depois, veio a troca”, concluiu.

No entanto, ao chegar no Nets, Bridges tornou-se a primeira opção ofensiva e, logo em seu terceiro jogo, anotou 45 pontos na vitória sobre o Miami Heat. Como resultado, o atleta ganhou confiança e seguiu atacando mais a cesta. Assim, o atleta anotou 30 pontos ou mais em nove ocasiões, sendo três delas acima dos 40.

Em 27 partidas pela nova equipe, Mikal Bridges registrou médias de 26.1 pontos, 4.5 rebotes e converteu 37.6% no perímetro, com muito mais volume.

Publicidade

