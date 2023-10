Minas surpreende Flamengo em jogo antecipado do NBB

Em jogo adiantado da nova temporada do NBB, o Minas superou o Flamengo por 87 a 70. A partida acontece antes do início oficial da campanha pelo fato de o time do Rio de Janeiro disputar um amistoso contra o Orlando Magic, no próximo dia 20. A qualidade dos arremessos e dos passes da equipe mineira foi a grande diferença. Felipe Vezaro foi o cestinha com 16 pontos, enquanto Alexandre Paranhos obteve 15. Já Nicolás Copello e Franco Baralle fizeram o Minas trabalhar bem a bola e eles foram responsáveis por 14 das 25 assistências da equipe.

No primeiro quarto, o Minas começou melhor, especialmente com Felipe Vezaro. No entanto, por conta das faltas de Rafael Mineiro e Gemerson, o Flamengo não deixava o placar dilatar. Então, Scott Machado passou para o húngaro Marko Filipovity acertar de três. Assim, os donos da casa lideravam por 27 a 26.

Entretanto, a situação começou a mudar no segundo período. Primeiro, Vezaro converteu de três. Na sequência, foi a vez de Nicolás Copello deixar o marcador em 32 a 27. Então, Alexandre Paranhos fez cesta, sofreu falta e converteu lance livre e o Minas liderava por 35 a 27. Após quase quatro minutos, os anfitriões finalmente pontuaram, encerrando a sequência de nove pontos dos mineiros. Franco Balbi descontou para a equipe do Rio. Depois, Chuzito González ampliou a diferença do Minas para nove. Antes do fim do primeiro tempo, Franco Baralle fez cinco pontos consecutivos para os visitantes. As equipes foram para o intervalo com o Minas na liderança por 53 a 41.

Então, na volta dos vestiários, a situação no jogo de estreia do Flamengo no NBB ficou ainda mais delicada, pois o Minas seguia eficiente no ataque. Baralle fez de três e o placar estava em 60 a 43. Mas Balbi e Didi Louzada iniciaram uma reação para o time da casa e a diferença começou a cair rapidamente. Entretanto, Rafael Mineiro pegou rebote ofensivo, fez cesta e o Minas liderava por 71 a 56. Enquanto os visitantes ditavam o ritmo do ataque, o Flamengo não tinha respostas. Vezaro fez mais uma de três e o Minas estava na frente por 74 a 59.

Por fim, no quarto derradeiro, o aproveitamento do Minas era incrível e tudo o que o técnico Gustavo de Conti tentava não funcionava. Enquanto o aproveitamento dos visitantes estava em cerca de 50%, o do Flamengo não passava de 22%. Restando pouco mais de quatro minutos, Maique cortou para 16, mas na posse seguinte Baralle fez outra de três. Com 19 pontos de frente, o time de Belo Horizonte começou a controlar o relógio até garantir o resultado.

Antes de o Flamengo ir para os Estados Unidos, a equipe ainda encara o Pato Basquete no próximo domingo, às 11h (horário de Brasília). O Canal Goat transmite no Youtube.

Flamengo 70 x 87 Minas



Destaques

Flamengo

Franco Balbi: 15 pontos

Didi Louzada: 15 pontos, três assistências, três rebotes

Marko Filipovity: dez pontos, cinco rebotes

Minas

Felipe Vezaro: 16 pontos, cinco rebotes, 4-5 em três pontos

Alexandre Paranhos: 15 pontos, seis rebotes, dois roubos de bola

Franco Baralle: 14 pontos, seis assistências, 4-8 em três pontos

Nicolás Copello: dez pontos, oito assistências, cinco rebotes

Rafael Mineiro: seis pontos, sete rebotes, quatro assistências, três bloqueios

