Muito fora de forma: James Harden reaparece e foto viraliza

Chegou o momento em que muitos imaginavam na offseason: James Harden está muito fora de forma. Não que seja exatamente uma surpresa, mas o jogador do Philadelphia 76ers não cuidou de seu corpo durante as férias. Assim, astro repete o que fez na época em que pediu troca no Houston Rockets. Só que Harden está ainda maior desta vez, o que não chega a espantar ninguém.

James Harden apareceu totalmente fora de forma na partida entre o Houston Dynamo e Inter Miami, de Lionel Messi. Ele é um dos donos da equipe de Houston e viu seu time vencer o título na decisão da US Open Cup da MLS. Então, o armador do Sixers foi comemorar em campo.

Mas Harden fora de forma era algo previsto por diversos jornalistas. Em julho, por exemplo, ele participou de uma festa e foi visto bem acima do peso. Obviamente, torcedores se lembraram da época em que ele forçou troca no Rockets para o Brooklyn Nets.

Ele pediu troca para o Los Angeles Clippers logo no início da agência livre. Inicialmente, o Sixers começou a negociar com o Clippers, mas tudo parou nas últimas semanas. Depois, a equipe de Los Angeles informou que não tinha mais interesse.

De acordo com o setorista Kevin Pompey, ninguém espera que Harden apareça no Media Day do 76ers. Ele quer deixar a equipe o mais rápido possível, mas a diretoria de Philadelphia não estaria negociando sua saída.

Após o jogo, Harden apareceu em uma boate e as imagens são definitivas: ele está acima do peso mais uma vez.

Embora James Harden ainda esteja com o time de Philadelphia, dificilmente fica para a próxima temporada. Ele aceitou opção com o Sixers em julho para não ficar sem um salário relativamente alto em 2023/24. O jogador chamou Daryl Morey, presidente da equipe, de mentiroso. Depois, a NBA o multou em US$100 mil por isso.

Especula-se que o atleta aceitou receber menos na última campanha com uma promessa de extensão máxima. Então, ao perceber que não receberia o contrato, ele pediu negociação e começou a atacar Morey. Na festa em que ele esteve, por exemplo, havia uma placa com a frase “Daryl Morey mentiroso”.

Por enquanto, o MVP de 2017/18 segue na equipe. Caso não se reapresente para os treinamentos, ele deverá receber multas, algo similar ao que houve com Ben Simmons. Aliás, no mesmo 76ers.

