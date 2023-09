Multicampeão, Danny Green fecha contrato com o Sixers

O Philadelphia 76ers tem uma offseason conturbada, mas segue contratando. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, Danny Green fechou um contrato de um ano com o Sixers. O ala-armador está de volta, após atuar por duas temporadas na equipe.

Green jogou por Philadelphia nas campanhas 2020/21 e 2021/22, sendo titular em 97 das 131 partidas. No entanto, é provável que, aos 36 anos, ele venha do banco de reservas. O atleta, campeão por San Antonio Spurs, Toronto Raptors e Los Angeles Lakers, volta a trabalhar com o técnico Nick Nurse. Os dois venceram a temporada 2018/19 pela equipe canadense. Além disso, segundo Wojnarowski, ele seria um jogador com bom ambiente no vestiário do 76ers.

O novo contrato de Danny Green com o Sixers é o mínimo para veteranos, enquanto ele soma mais de US$104 milhões em salários acumulados durante a carreira. Especialista em arremessos e bom defensor de perímetro, ele chega com a missão de tentar ser um elo entre Nurse e o resto do elenco.

A amizade com Joel Embiid, por exemplo, teria sido um dos motivos pelo qual a direção fechou com o atleta. Enquanto os rumores crescem sobre um eventual pedido de troca, Green seria teria uma função mais como uma presença veterana no grupo.

Danny Green teve uma grave lesão no joelho nos playoffs de 2021/22. No lance, Joel Embiid caiu em sua perna e havia o temor de que ele encerrasse a carreira. Então, ele foi para o Memphis Grizzlies em troca há pouco mais de um ano. No entanto, por conta da contusão, o ala-armador não conseguiu atuar com consistência e, em fevereiro, participou de outra negociação. Mas o Houston Rockets não quis manter o jogador no elenco e o dispensou.

Havia a chance de ele retornar ao Lakers, mas ele rejeitou a ideia. Dias depois, Green acertou com o Cleveland Cavaliers até o fim da temporada.

“Eu não acho que eles dão e nem vão conseguir dar a mesma oportunidade para todos os alas que eles acabaram de conseguir. Eles não conseguiram me afirmar que eu teria uma boa chance de ganhar minutos em quadra. Além disso, também não é certeza se eles vão para os playoffs”, comentou Green, em fevereiro.

Experiente, ele acumula mais de 800 jogos na NBA e possui médias de 8.7 pontos, 3.4 rebotes e um aproveitamento de 40% do perímetro, em cerca de 25 minutos por noite.

