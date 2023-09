“Mundo terá problemas se LeBron James jogar nas Olimpíadas”, garante Gilbert Arenas

A bombástica notícia de que LeBron James está interessado em jogar nas Olimpíadas de Paris em 2024 empolgou Gilbert Arenas. O ex-jogador e, agora, apresentador do podcast Gil’s Arena Show, postou um vídeo sobre a notícia veiculada por Shams Charania, do portal The Athletic. Para ele, o mundo comemorou a derrota da seleção dos EUA no Mundial, “cedo demais”.

“Vocês comemoraram, falaram, mas foi cedo demais”, comentou o apresentador. “O mundo está em apuros. Vocês terão problemas. O rei está chegando. LeBron James vem aí para conversar. Então, ele não quer que isso seja qualquer coisa. É a última dança, ele virá de Louis Vuitton para fazer o trabalho em grande estilo”.

“Então, pegue sua batata frita, suas pipocas e preparem-se: os meninos estão chegando. E que fique claro, isso não é um recado sobre um novo time da redenção está chegando. Os EUA vão chutar seus traseiros, sem piedade. Mas eu não vou perder nenhum minuto disso”, concluiu o empolgado ex-atleta.

Em suas falas, Arenas dá a referência do time da redenção da seleção em 2008. Pouco depois de perder o Ouro nas Olímpiadas de 2004 em Atenas, as coisas mudaram na equipe, em suma. Grandes nomes foram contratados para organizar e montar a coletividade de um time super talentoso, que daria a volta por cima nos Jogos Olímpicos de Pequim.

LeBron James, inclusive, esteve na equipe durante as Olimpíadas de 2008, o que aumenta a referência de Arenas. No entanto, desta vez, a tentativa de recuperação vem após a Copa do Mundo. Não que a dominância dos EUA se aplique no torneio de maneira clara.

Nas últimas sete edições, o país venceu o torneio apenas duas vezes. Além disso, a edição anterior do Mundial marcou a pior campanha da história da seleção na competição. Um sétimo lugar foi precedido pelo Ouro Olímpico em Tóquio-2020.

Entretanto, a equipe não leva força máxima a competição na maioria das vezes, priorizando o trabalho com jovens talentos. Assim, não tem sido o suficiente para ser campeão do mundo.

Reunião de craques

Além de se comprometer com a seleção, James está recrutando outros astros para a missão. Entre eles, por exemplo, estão: Kevin Durant, Stephen Curry, Jayson Tatum, Anthony Davis e Draymond Green. A princípío, todos estão preparados para se comprometer com a USA Basketball. As informações são de Shams Charania.

James e Durant, inclusive, enxergam as Olimpíadas de Paris como uma “Última Dança” pela seleção dos EUA. Curry, por sua vez, nunca disputou os Jogos Olímpicos, mas venceu duas Copas do Mundo (2010 e 2014).

Enquanto isso, Devin Booker, Damian Lillard, Kyrie Irving e De’Aaron Fox, são outros nomes que podem se juntar ao elenco. O jornalista revelou que o esforço de LeBron começou bem antes da Copa do Mundo. Ou seja, não tem a ver com o quarto lugar dos EUA.

Por fim, o raciocínio do astro é de que outros países estarão com força máxima na disputa. Caso da Sérvia, finalista do Mundial, que apesar de não ter Nikola Jokic no torneio, ficou perto do título. Portanto, um novo “Dream Team” estadunidense pode acontecer em breve.

