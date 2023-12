Murray e Jokic comandam e Nuggets vence Warriors

Jamal Murray e Nikola Jokic lideraram o Denver Nuggets na vitória sobre o Golden State Warriors por 120 a 114. Enquanto Murray e Jokic somaram 54 pontos pelos donos da casa, Andrew Wiggins liderou o Warriors com 22. Stephen Curry, por outro lado, teve atuação abaixo do esperado e fez apenas 18.

O Nugets começou melhor no primeiro quarto, mas o Warriors pressionou e terminou em alto nível. A diferença chegou a ser de nove em favor dos donos da casa, mas mesmo assim o Warriors conseguiu cortar para três. Denver liderava por 29 a 26.

Mas no início do segundo período, os reservas do Warriors colocaram a equipe na frente. Assim como em toda a temporada, os “bancários” do Nuggets não conseguiram produzir bem. Então, Golden State vencia por 43 a 37 após lances livres de Andrew Wiggins. Enquanto isso, Michael Porter era o único que fazia os anfitriões ficarem no jogo. Então, Aaron Gordon e Nikola Jokic cortaram a diferença para dois. Depois, Gordon empatou em 46 e, na próxima posse, Jamal Murray virou para o Nuggets para 49 a 46 contra o Warriors. Jokic ampliou e a diferença foi para cinco.

Enquanto isso, Stephen Curry, com apenas um ponto até então, decepcionava para o Warriors contra o Nuggets. A vantagem dos donos da casa foi a sete, mas Golden State conseguiu virar após anotar oito pontos sem resposta. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes lideravam por 54 a 53.

Então, na volta do intervalo, Jonathan Kuminga era o único que pontuava para o Warriors. Assim, Denver voltou a liderar. Curry fez de três, mas Jokic e Murray deixaram o Nuggets na frente do Warriors por 74 a 70. Depois, Kentavious Caldwell-Pope ampliou para 85 a 77. No fim do terceiro quarto, a vantagem era de apenas três para os anfitriões.

Mas nos 12 minutos finais, os reservas dos visitantes voltaram a fazer a diferença e a equipe virou e liderava por 97 a 94. Jokic e Murray, mais uma vez, colocaram o Nuggets em vantagem sobre o Warriors. Andrew Wiggins cortou para três, quando restavam cerca de três minutos, mas Murray respondeu com uma cesta do perímetro. Então, Stephen Curry acertou de três. Só que Jokic deixou em 118 a 112, faltando 34 segundos para acabar. Chris Paul ainda fez bandeja, mas a vitória já era de Denver.

(15-15) Golden State Warriors 114 x 120 Denver Nuggets (22-10)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 22 3 2 0 1 Stephen Curry 18 2 4 1 1 Brandin Podziemski 13 9 6 5 0 Chris Paul 13 3 3 0 0 Dario Saric 14 5 2 0 0

Três pontos: 14-40; Podziemski (3-4)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 26 14 8 0 0 Jamal Murray 28 5 3 2 0 Michael Porter 19 10 1 0 4 Aaron Gordon 16 10 3 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 16 4 5 2 0

Três pontos: 14-34; Caldwell-Pope (4-9)

(22-8) Milwakee Bucks 122 x 129 New York Knicks (17-12)

O New York Knicks superou o Milwaukee Bucks na abertura da Rodada de Natal. Jalen Brunson liderou o Knicks com 38 pontos, enquanto Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard fizeram 32 para o Bucks.

No primeiro quarto, Jalen Brunson e RJ Barrett estavam “quentes” por parte do Knicks. Então, eles anotaram 29 dos 36 pontos dos donos da casa. Enquanto isso, o Bucks tinha um Damian Lillard que começou errando as cinco primeiras tentativas. Depois, Lillard acertou duas consecutivas, mas ainda assim o time de Nova York estava na frente por 36 a 27.

Julius Randle fez o Knicks abrir 13 no início do segundo período. Então, por quatro vezes consecutivas, Giannis Antetokounmpo tentou passar pelo veterano Taj Gibson e falhou em três delas. Na outra, foi para o lance livre, mas também errou. Por fim, o duas vezes MVP finalmente fez, após rebote ofensivo. O Knicks parou de pontar, enquanto o Bucks cortou para sete. Ao fim do primeiro tempo, os anfitriões lideravam por 62 a 51.

Então, na volta do intervalo, o Knicks seguia com vantagem por dígitos duplos, especialmente por conta de Brunson. No entanto, o Bucks teve uma parcial de nove pontos consecutivos e cortou para quatro. Mas a reação parou ali e logo a equipe de Nova York retomou o seu melhor basquete.

Já no último período, Randle deixou o Knicks na frente por 119 a 103, restando pouco mais de quatro minutos para o fim. O Bucks ainda cortou para seis, mas em vão. A equipe de Nova York quebrou a sequência de sete vitórias de Milwaukee.

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 13 6 1 2 Damian Lillard 32 1 8 1 0 Khris Middleton 24 2 6 1 0 Brook Lopez 14 6 1 1 2 Bobby Portis 12 9 0 0 0

Três pontos: 13-42; Middleton (4-9)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 38 4 6 1 0 Julius Randle 24 9 2 1 0 RJ Barrett 21 6 1 1 0 Immanuel Quickley 20 0 1 1 0 Isaiah Hartenstein 11 8 4 0 1

Três pontos: 8-26; Quickley (2-4)

