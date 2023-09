MVP, Dennis Schroder recusou Lakers por técnico do Raptors

Mais em alta do que nunca, Dennis Schroder vai mudar de time na NBA, deixando o Los Angeles Lakers e chegando ao Toronto Raptors. Nesta semana, ele foi o convidado do NBA Today, programa da ESPN. Lá, o MVP da Copa do Mundo deste ano revelou seus motivos para deixar a Califórnia e ir para o Canadá.

“Acho que, acima de tudo, por conta de Darko Rajakovic. Ele vai começar sua carreira como treinador, e gosto muito de seu trabalho. Eu o conheci há cinco anos, quando ainda jogava pelo Oklahoma City Thunder. Gosto de seus métodos, tanto em relação a mim, quanto ao time em geral. Então, esse foi o motivo principal”, ressaltou o alemão.

“Para ser honesto, quando vi que ele foi contratado, quis me juntar a ele na mesma hora. É um projeto muito bom. Temos, sobretudo, uma conexão. Faz todo o sentido para mim, afinal é um encaixe muito promissor. Enfim, quero ajudá-lo no seu começo de carreira. Retribuir o que ele fez por mim quando joguei em Oklahoma. Estou empolgado”, acrescentou Schroder.

Nesta offfseason, o atleta de 30 anos aceitou a oferta canadense de US$26 milhões por duas temporadas. Apesar disso, é justo dizer que Dennis Schroder já estava em alta, antes mesmo de deixar o Lakers e se juntar ao Raptors. Teve médias de 12.6 pontos e 4.5 assistências, atuando em 30.1 minutos por jogo, na última campanha.

Para muitos, inclusive, ganhou a posição de D’Angelo Russell durante os playoffs. Porém, a assinatura de Gabe Vincent com a equipe angelina, durante a agência livre, também tornou o retorno do armador muito improvável. Ainda assim, Schroder garantiu que, além da grana, o mais importante para a mudança de ares foi Rajakovic.

O alemão esteve em Oklahoma por duas temporadas, entre 2018/19 e 2019/20. Aliás, Schroder foi um forte candidato ao prêmio de melhor reserva, no segundo ano. Então, por ironia, foi trocado justamente para o Lakers.

Já Rajakovic esteve no Thunder como assistente técnico entre 2014/15 e 2018/19. Teve passagens posteriores pelo Phoenix Suns (2019/20) e Memphis Grizzlies (2020/21 até 2022/23). Ou seja, eles só trabalharam juntos por uma única temporada, o que deixou boas memórias em Schroder.

Ambos, entretanto, se enfrentaram nos últimos playoffs, com vitória do atleta sobre o assistente, durante a série de primeira rodada entre Lakers e Grizzlies. Portanto, depois de quatro temporadas, Schroder e Rajakovic voltam a trabalhar juntos.

Artigo previu futuro de técnico sérvio

Em maio de 2022, a ESPN produziu um artigo sobre futuros treinadores na liga. Darko Rajakovic estava no meio do texto, confira. E aliás, também descrevia o “fascínio” por seus métodos.

“Pessoas de todo o mundo. Jogadores que se aproveitaram e evoluíram ao seu lado. Há muitos fãs dele ao redor da NBA. Faz todo o sentido quando você vê que Rajakovic é um dos assistentes mais procurados de todos. E o acima de tudo, dois projetos diferentes que estavam começando do zero. Estamos falando de Phoenix e Memphis”.

“É verdade que um treinador europeu ainda não conseguiu se fixar nessa liga. Mas, se existe um candidato nesse sentido, esse alguém é o sérvio. Tem muito intelecto, um modelo de jogo, mas, entre tudo isso a característica mais marcante é o amor ao jogo e a função. Ele pode ser acadêmico, com vários artigos publicados sobre a evolução do jogo. Mas, também, um paizão que é amado por vários atletas. Então, temos um grande nome aqui”.

