Na estreia de Damian Lillard, Bucks supera Lakers

Damian Lillard fez sua estreia pelo Milwaukee Bucks contra o Los Angeles Lakers. Apesar de não ter tido um bom jogo, seu time ainda conseguiu vencer por 108 a 97 fora de casa. Veja um resumo da partida, quarto por quarto, logo abaixo.

O Lakers começou com um ataque sem egoísmo. A movimentação de bola fez com que abrissem 10 a 2 de vantagem nos primeiros dois minutos. Em seguida, Damian Lillard começou a se envolver no ataque do Bucks aos poucos, tentando superar a boa defesa de D’Angelo Russell, do Lakers. Ao mesmo tempo, Giannis Antetokounmpo brilhava nos dois lados da quadra enquanto os coadjuvantes faziam um bom trabalho nos rebotes ofensivos. Placar em 21 a 16 para os de casa. A entrada dos reservas nos últimos quatro minutos do quarto fez com que a partida se equilibrasse ainda mais. Com o apito, Lakers vencia o Bucks por 29 a 28.

O equilíbrio continuou no início do segundo quarto. Arremessos de média e longa estavam caindo em ambos os lados da quadra. Inclusive dos homens grandes, Giannis e Anthony Davis acertaram uma bola de três. Com seis minutos no relógio, o placar era de 43 a 42 para o Bucks. Ataques rápidos e físicos (e bem atrapalhados) fizeram com que não fosse muito além disso pelos cinco minutos seguintes. Em seguida, o Bucks fechou o primeiro tempo em 56 a 53 em cima do Lakers com um and one de Damian Lillard.

No terceiro quarto, o Bucks abriu sete de vantagem em dois minutos. Em seguida, foi a vez do Lakers. Fez nove contra dois pontos em dois minutos. Mas Brook Lopez tomava a liderança enquanto Giannis descansava. Placar em 72 a 63 na metade do quarto. Os astros, então, foram descansar e não voltaram para a partida. Maxwell Lewis entra e acerta uma bola de três. Mas Bobby Portis e Malik Beasley combinaram para nove pontos seguidos, enquanto o Lakers anotou seis pontos, sendo duas enterradas de Jaxson Hayes. Bolas de três e lances livres foram trocados e o terceiro quarto terminou em 86 a 79.

Começou a hora do jogo em que quem souber os dez jogadores em quadra merece um prêmio. Antetokounmpo entrou, mas era o Thanasis. Faltando oito minutos, o placar estava em 88 a 81 para o Bucks. Em seguida, o grego fez uma enterrada e o jogo começou a pegar ritmo. Desse modo, bandejas foram trocadas. Sequência de oito para ambos os times. Placar em 96 a 89 faltando menos de cinco minutos.

Em seguida, o Lakers começou a controlar o jogo, sendo liderado por Scotty Pippen Jr. O armador cavou falta em dois lances, mas estava com dificuldades para acertar as bonificações. Mesmo assim a vantagem foi cortada para apenas quatro pontos faltando dois minutos. Mas Cam Payne acertou uma bandeja e Pat Connaughton roubou a bola e anotou uma de três no lance seguinte. Daí foi só manter. Desse modo, vitória do Bucks por 108 a 97.

Los Angeles Lakers 97 x 108 Milwaukee Bucks

Los Angeles

Anthony Davis: 16 pontos e sete rebotes

D’Angelo Russell: 11 pontos

Max Christie: 10 pontos e quatro

Taurean Prince: oito pontos e dois rebotes

Cam Reddish: sete pontos e cinco rebotes

Milwaukee

Damian Lillard: 14 pontos, dois rebotes, três assistências e três roubos de bola em 3/10 nos arremessos de quadra

Giannis Antetokounmpo: 16 pontos e oito rebotes

Brook Lopez: 11 pontos e quatro rebotes

Bobby Portis: Oito pontos e oito rebotes

Memphis Grizzlies 124 x 132 Miami Heat

Memphis

Desmond Bane: 26 pontos em 8/17 nos arremessos de quadra

Ziare Williams: 19 pontos

Kenneth Lofton Jr: 15 pontos e quatro rebotes

Santi Aldama: 15 pontos e dois roubos de bola

Jaren Jackson Jr: 14 pontos e seis rebotes

David Roddy: 13 pontos e cinco rebotes

Miami

Tyler Herro: 30 pontos e seis assistências

Bam Adebayo: 26 pontos e seis rebotes

Jamal Cain: 14 pontos e sete rebotes

Thomas Bryant: 13 pontos e quatro rebotes

Duncan Robinson: 12 pontos

Kevin Love: 10 pontos e sete rebotes

Oklahoma City Thunder 115 x 117 Charlotte Hornets

OKC

Jaylin Williams: 18 pontos e nove assistências

Aaron Wiggins: 16 pontos

Tre Mann: 18 pontos e oito rebotes

Ousmane Dieng: 10 pontos, quatro assistências e quatro rebotes

Charlotte

PJ Washington: 31 pontos em 13/18 nos arremessos de quadra

Terry Rozier: 19 pontos e seis assistências

LaMelo Ball: 16 pontos, seis rebotes, seis assistências e três roubos de bola

Brandon Miller: Oito pontos e sete rebotes

Mark Williams: 11 pontos e seis rebotes

Cairns Taipans 93 x 134 Toronto Raptors

Cairns

Patrick Miller: 22 pontos e seis assistências

Elfrid Payton: 21 pontos, sete rebotes e sete assistências

Sam Waardenburg: 15 pontos e quatro rebotes

Toronto

Javon Freeman-Liberty: 15 pontos e três rebotes

Scotty Barnes: 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Pascal Siakam: 12 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Chris Boucher: 12 pontos e oito rebotes

Chicago Bulls 102 x 116 Denver Nuggets

Chicago

Patrick Williams: 20 pontos e dois rebotes

Coby White: 20 pontos e três assistências

Ayo Dosunmu: 12 pontos e sete assistências

Andre Drummond: nove pontos e dez rebotes

Denver

Julian Strawther: 23 pontos

Jamal Murray: 21 pontos e cinco assistências

Nikola Jokic: 15 pontos, nove rebotes e cinco assistências

Golden State Warriors 129 x 125 Sacramento Kings

Golden State

Jonathan Kuminga: 28 pontos e seis rebotes

Andrew Wiggins: 20 pontos

Lester Quinones: 18 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Moses Moody: 16 pontos e três rebotes

Sacramento

Domantas Sabonis: 19 pontos e 11 rebotes

De’Aaron Fox: 17 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Trey Liles: 11 pontos e dois rebotes

