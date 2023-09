“Eu não acreditava em troca por Chris Paul”, admite dono do Warriors

A aquisição do craque Chris Paul pelo Golden State Warriors foi, certamente, a troca mais surpreendente dessa offseason. Afinal, em uma reviravolta do destino, temos a conhecida narrativa do rival histórico que torna-se aliado. Mas, dentro da franquia, será que foi tão inesperado assim? O dono do time, Joe Lacob, garante que sim. Tanto que confessa não ter colocado muita fé na ideia.

“Quando me disseram sobre a possível chegada de Chris pela primeira vez, eu não acreditei. Não achei que fosse sério, a princípio. Parecia bastante improvável que fizéssemos essa transação. Mas, quanto mais pensava sobre o assunto e opções, mais eu gostei. Ele é um grande jogador que, sobretudo, faz todos ao seu redor melhores”, contou o mandatário ao podcast “TK Show”.

O Warriors cedeu o jovem Jordan Poole e mais alguns ativos para o Washington Wizards em troca de Paul. O veterano é a maior “cartada” da equipe californiana para recolocar-se na disputa pelo título da NBA. É um ponto irônico, pois Golden State foi o responsável direto pelo armador ainda não ter sido campeão na liga. Lacob, então, consegue ver uma parceria que estava destinada a acontecer.

Publicidade

“Chris ainda não foi campeão da NBA, mas pode conseguir com o nosso grupo. O que faltava-lhe, talvez, seja a gente. Seria um encerramento incrível para a sua carreira e trajetória se conquistasse um título conosco. Aliás, nós começamos a gostar ainda mais da contratação por causa dessa possibilidade”, reconheceu o magnata do ramo financeiro.

Leia mais

Curto prazo

A troca de Chris Paul, como citado anteriormente, não foi de graça para o Warriors. Longe disso. Poole realizou uma temporada abaixo do esperado, mas era o grande jovem talento da franquia. No entanto, além do rendimento em quadra, ele esteve envolvido em um problema público com o ídolo Draymond Green. Lacob não vê apenas um motivo para a saída do ala-armador.

Publicidade

“Eu acho que é preciso admitir que existia algum nível de preocupação sobre essa relação. Mas, para ser sincero, penso que não seria um problema. A dificuldade é que, para o time funcionar tática e financeiramente, alguém precisava sair para a próxima temporada. E, embora não planejássemos, esse jogador foi Jordan”, explicou o dono da organização.

Lacob ainda acredita que Poole vai ser um excelente jogador na NBA. Mas trocá-lo pareceu um algo inevitável. “Não vou negar que, em longo prazo, abrimos mão de um grande ativo. Jordan vai jogar mais uma década nessa liga e só tem a evoluir. Mas tínhamos que pensar mais em curto prazo. Do ponto de vista do basquete e das finanças, para resumir, isso fez sentido”, finalizou.

Publicidade

Milhões

Hoje, o elenco do Warriors custa US$396 milhões entre salários e taxas por exceder o teto salarial da liga. O valor é enorme, mas, diferente da chegada de Paul, já não surpreende. Há dois anos, por exemplo, Lacob chegou a assegurar que não gastaria US$400 milhões para manter um time de basquete. Então, o que mudou daquela época? O desejo de conquistas e o senso de urgência aumentaram.

Publicidade

“Gastar tanto com um elenco, em primeiro lugar, nunca foi o nosso plano. Não vou mentir sobre isso porque não era mesmo. Mas, acima de tudo, queremos ganhar. Os nossos jogadores estão mais velhos e não sei mais quantos anos temos nesse nível de jogo. Então, o meu trabalho é maximizar as nossas chances enquanto somos competitivos”, concluiu o experiente empresário.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol