“Não estou aqui para ser babá de Ja Morant”, dispara Derrick Rose

As comparações entre Ja Morant e Derrick Rose sempre existiram, até pelo estilo de jogo explosivo do jovem armador do Memphis Grizzlies. E agora que eles serão companheiros, a pauta está ainda mais viva. Em entrevista no Media Day da franquia, realizada na segunda-feira (02), Rose falou sobre a relação que pretende ter com o astro.

E obviamente, ele também comentou sobre como pretende ajudar o craque da equipe. Afinal, Morant vai perder os primeiros 25 jogos da campanha. Ele foi reincidente após aparecer publicamente com armas de fogo. Entretanto, ele deixou claro que não será uma espécie de babá do jovem e que também quer ajudar a equipe em quadra.

“Não estou aqui para ser pai dele ou uma babá”, disparou o MVP de 2010/11. “Eu não estou aqui somente para guiá-lo ou ser um líder veterano, não quero ficar só torcendo. Vou ajudar em quadra”.

“Pretendo o empurra, mas aconselhar, isso é claro. Posso ajudar muito. Poucos jovens nesse momento da carreira podem ter a sorte de jogar com alguém mais velho que tenha as mesmas características que ele. Então, vou ajudá-lo. Só não quero que esse seja o único foco aqui, pois posso entregar mais”, ressaltou.

O histórico armador que completa 35 anos nesta quarta-feira (04). Ele sabe, no entanto, que já não está no auge da carreira. Rose atuou em apenas 27 jogos durante a temporada 2022/23 pelo New York Knicks. Além disso, ele teve seus piores números em quase todas as estatísticas principais, ficando fora da rotação de Tom Thibodeau. Produziu apenas 5.6 pontos, 1.7 assistência e 1.5 rebote em 12.5 minutos por jogo.

“Acho que hoje eu tenho muita sorte de poder ser comparado a ele. Muitas pessoas o veem hoje e lembram de mim no meu melhor momento. É bem legal, mas hoje ele está bem acima de mim”, brincou o armador veterano.

Derrick Rose declarou que espera que Ja Morant tenha aprendido a lição em relação a nova suspensão que sofreu da NBA.

“Isso é muito importante quando se é jovem para se consolidar como homem. Vamos ajudar, nos damos muito bem, mas ele sabe que é muito mais sobre ele do que sobre as pessoas. Fazer o ajuste, ter a disciplina para estar nos lugares certos com as pessoas certas. Espero que tudo dê certo”.

Por fim, ele disse que sente que ainda pode contribuir em maior nível do que fez no último ano em New York.

“Ainda sinto que posso jogar”, cravou. “No ano passado eu mal entrei em quadra. Então, eu preciso tirar o lado positivo disso, meu corpo está bem descansado. Estive em um papel que nunca imaginei, de ser um líder vocal para os jovens, trabalhar no meu lado pessoal em aceitar o meu lugar e ser profissional. Portanto, vamos ver até onde consigo chegar por aqui”.

O veterano nasceu e cresceu em Chicago, mas tem uma conexão com Memphis. Ele se tornou a primeira escolha do Draft de 2008, após atuar pela Universidade da cidade por um ano. Ele retorna para tentar ajudar o time a dar o próximo passo na Conferência Oeste.

