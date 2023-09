“Eu não queria sair do Toronto Raptors”, lamenta Norman Powell

Em entrevista recente, Norman Powell admitiu que não queria ter sido trocado do Toronto Raptors. De acordo com o ala-armador, ele via o elenco jovem da franquia canadense com o mesmo potencial que o atual do Boston Celtics. No entanto, foi para o Portland Trail Blazers quando sentiu que iria ser um dos protagonistas do time.

“Eu não queria sair do Toronto Raptors. Eu jogo em qualquer lugar que me colocarem, mas não queria deixar Toronto. Se for para ser sincero, queria ter ficado no Raptors”, afirmou Powell. “Sempre senti que o elenco jovem que tínhamos poderia ter sido o que o Celtics é agora. Se tivessem mantido todos nós juntos… Fred [VanVleet], Pascal [Siakam], OG [Anunoby], Chris Boucher e eu. Também perdemos Delon Wright e Jakob Poeltl antes disso”.

“Com Kyle Lowry, Serge [Ibaka] e Marc Gasol ficando velhos, achávamos que esse seria nosso momento. Achávamos que todos nós iríamos melhorar e liderar o time… Aquele ano seria o último de Kyle em Toronto. Ele estava ficando velho e iria para algum lugar onde pudesse concorrer ao título. Então, estava animado porque era minha oportunidade. Em seguida, fui trocado e isso doeu. Não queria sair do Raptors”, completou.

O Toronto Raptors trocou Norman Powell no meio da temporada 2020/21. O ala-armador estava com a melhor média da carreira até o momento, com 18,6 pontos e 3,1 rebotes. Desse modo, também foi um titular fixo pela primeira vez na franquia canadense. No entanto, foi para o Trail Blazers, em troca de Gary Trent Jr. e Rodney Hood.

Em 2021/22, Powell foi para o Los Angeles Clippers no meio da temporada. Na última campanha, suas médias foram de 17 pontos e 2,9 rebotes, em 26 minutos vindo do banco. Além disso, alcançou um aproveitamento de 47,9% nos arremessos de quadra e 39,7% do perímetro.

Em relação ao Toronto Raptors, apenas uma parte da base do jovem elenco continuou. Fred VanVleet assinou com o Houston Rockets nesta offseason. No entanto, Siakam, Anunoby, Boucher e Poeltl continuam como peças importantes para o time. O pivô austríaco, aliás, voltou para a franquia por meio de troca na última temporada e assinou uma extensão nesta offseason.

A situação de Siakam, em especial, é uma dúvida para o futuro do Raptors. Com a saída de VanVleet, o time entra mais fundo em sua reconstrução. Assim, a manutenção do ala-pivô não faz sentido.

Desse modo, o nome do astro tem sido algo constante em rumores de troca. Portanto, analistas da NBA vem sua saída como algo inevitável. Além disso, Siakam possui um contrato expirante de US$37,9 milhões.

