NBA 2K está prevendo o futuro? Jogo tem comentário com Damian Lillard como jogador do Miami Heat

Damian Lillard no Miami Heat, por enquanto, não passa de apenas mais um rumor de troca na NBA. No entanto, para o NBA 2K24, o novo game de basquete, já é uma realidade. A “antecipação” aconteceu durante uma partida simulada do jogo, onde o Portland Trail Blazers enfrentou o Philadelphia 76ers.

“É um longo caminho entre Portland e Miami, mas para Damian Lillard tudo se resume à distância para entrar na disputa”, diz o narrador após o camisa 0 acertar um arremesso de três.

Logo na sequência, um outro analista entra com o comentário sobre o astro.

“Com o Heat, ele se junta ao time que chegou às finais duas vezes nas últimas quatro temporadas. Eles esperam que ele seja a peça que falta para percorrer a distância, por assim dizer”.

Chama a atenção que, apesar do comentário, Lillard ainda está com a camisa do Blazers no jogo. E, por enquanto, mudanças não devem acontecer na próxima temporada do armador.

As últimas informações desta novela afirmam que as conversas entre Heat e Blazers não têm prazo para terminar. Sem grandes ofertas da Flórida, a equipe do Oregon segue fazendo “jogo duro” para negociar o astro. Inclusive, Zach Lowe, da ESPN, informou que não há negociação ativa entre os times no momento.

“Eu fiquei de férias por algumas semanas, então desliguei tudo. Mas, assim que voltei, comecei a fazer ligações e conversar com pessoas próximas dessa situação. É impressionante, pois não tem nada. Todos dizem que não existem contatos. Não há absolutamente nenhum diálogo significativo entre as duas equipes”, relatou o analista, durante o podcast The Lowe Post.

Os rumores começaram ao final da última temporada regular. Com o fracasso do Blazers, que não avançou para os playoffs, o astro pediu uma mudança. Contudo, estabeleceu um único destino: Miami. A escolha afastou interessados e, com isso, limitou as perspectivas de negociação para os dirigentes do Oregon. Assim, o time travou as negociações.

“Tudo está bem quieto dentro do Heat. Por isso, acho que a única forma de termos um avanço é se Damian entrar em cena. Ele precisa fazer pressão, uma ‘bagunça’. Mas não acho que vá acontecer, pois não é o seu perfil. Neste momento, não vejo Damian disposto a dificultar as coisas para Portland”, argumentou o comentarista Bobby Marks, também da ESPN.

Última oferta

Mesmo com o comportamento de Portland, a diretoria da Flórida chegou a realizar algumas ofertas. A melhor delas, por enquanto, incluiu Tyler Herro. No entanto, não agradou os dirigentes do Blazers. Por isso, o analista questiona se existem reais opções.

“Se você toma as decisões em Portland, em algum momento, a realidade vai bater à porta. Então, quer saber? Tyler, dois jovens jogadores e as escolhas de draft é a melhor proposta que vamos conseguir. É verdade que isso parecia um pior cenário possível no início de julho. Mas, agora, a história mudou porque já estamos quase na pré-temporada”, apontou

A indecisão da diretoria, portanto, coloca em dúvida o futuro da temporada. A estreia acontece no dia 25 de outubro. Será, então, que Lillard segue em Portland ou a previsão do 2K estará certa?

