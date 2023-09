NBA 2K24: confira os ratings dos melhores jogadores

O principal jogo de basquete foi lançado nesta sexta-feira (8). Os ratings dos jogadores é motivo de polêmica e no NBA 2K24 não foi diferente. Com Nikola Jokic como o melhor atleta do game, confira a avaliação de outros jogadores principais.

Vale lembrar que jogo foi lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Além disso, o NBA 2K24 conta com cross-play entre o PlayStation 5 e Xbox Series. Então, prepare-se sabendo quais são os astros atuais com os melhores ratings!

20º – Trae Young (Atlanta Hawks) / 89

19º – Zion Williamson (New Orleans Pelicans) / 90

18º – Sabrina Ionescu (New York Liberty) / 90

17º – Ja Morant (Memphis Grizzlies) / 92

16º -Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) / 92

15º – Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) / 93

14º – Anthony Davis (Los Angeles Lakers) / 93

13º – Damian Lillard (Portland Trail Blazers) / 94

12º – Devin Booker (Phoenix Suns) / 94

11º – Luka Doncic (Dallas Mavericks) / 95

10º – Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) / 95

9º – Jimmy Butler (Miami Heat) / 95

8º – Jayson Tatum (Boston Celtics) / 95

7º – Stephen Curry (Golden State Warriors) / 96

6º – Kevin Durant (Phoenix Suns) / 96

5º – Joel Embiid (Philadelphia 76ers) / 96

4º – LeBron James (Los Angeles Lakers) / 96

3º – Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) / 96

O ala-pivô do Milwaukee Bucks terá 97 de overall, um a menos do que terminou em dois dos últimos três NBA 2K. Com uma build de 2-Way Slashing Playmaker, terá um total de 41 badges, sendo duas delas de nível Hall da Fama. Além disso, vale lembrar que sua primeira aparição na franquia foi no NBA 2K14, no qual apareceu com apenas 60 de overall.

Pontos fortes: 91 em atleticismo, 88 em pontuar dentro do garrafão e 83 em defesa. Pontos fracos: 76 em rebotes.

2º – A’ja Wilson (Las Vegas Aces) / 98

A ala-pivô do Las Vegas Aces terá 98 de rating, então será a melhor jogadora do 2K24. Desse modo, a atual MVP da WNBA fica oito pontos acima da segunda colocada da lista, Sabrina Ionescu. Com uma build de 2-Way 3-Level Scorer, Wilson terá 31 badges, incluindo uma de nível Hall da Fama.

Pontos fortes: 91 em bolas fora do garrafão, 88 em defesa e 86 em rebotes. Pontos fracos: 69 em criação de jogadas.

1º – Nikola Jokic (Denver Nuggets) / 98

O pivô do Denver Nuggets terá 97 de overall, então será o melhor dos ratings entre os jogadores atuais do NBA 2K24. Com uma build de Diming 3-Level Scorer, terá 36 badges, sendo três delas nível Hall da Fama. Além disso, vale lembrar que sua primeira aparição foi no NBA 2K16, no qual tinha apenas 68 de overall.

Pontos fortes: 93 em bolas fora do garrafão, 90 em pontuar dentro do garrafão e 84 em criação de jogadas. Pontos fracos: 57 em defesa.

