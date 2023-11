NBA abre investigação envolvendo Josh Giddey

De acordo com Shams Charania, do The Athletic, e Tim MacMahon, da ESPN, a NBA abriu uma investigação para apurar acusações contra Josh Giddey. Recentemente, um perfil no X, antigo Twitter, apontou que o armador do Oklahoma City Thunder teve relações com uma jovem menor de idade. Assim, atleta e franquia evitam o assunto. A liga, no entanto, deve apurar se o caso realmente aconteceu.

As alegações partem do princípio de que a garota teria apenas 15 anos, mas existem fotos e vídeos. Então, caso seja confirmado que ela não tem 16 anos ainda, ele deverá ser processado. De acordo com o jornal Marca, a idade dela ainda não foi divulgada oficialmente, mas ela estaria cursando o high school. Ou seja, ainda no nível secundário do colégio.

Publicidade

O usuário que publicou as alegações, contudo, já apagou a postagem e deletou sua conta. Ainda assim, a situação começou a repercutir pela liga. Chet Holmgren, por exemplo, deletou fotos na rede social sobre Giddey e ele serem irmãos gêmeos.

Assim, questionado na última sexta-feira (24), Giddey preferiu não comentar sobre o caso. “Eu entendo a pergunta, obviamente. Mas, no momento, não há mais comentários”.

O treinador do Thunder, Mark Daigneault, por sua vez, também recusou dar sua opinião. “É uma questão pessoal. Eu não tenho comentários para fazer sobre isso”, disse. “E isso será meu comentário sobre qualquer coisa relacionada”, completou.

Publicidade

Leia mais sobre Giddey e Thunder!

Enquanto a NBA realiza a investigação, Josh Giddey deve seguir jogando pelo Thunder. Na atual temporada, o armador tem médias de 12.3 pontos, 5.7 rebotes e 4.5 assistências. Assim, é um dos pilares de uma das melhores campanhas de toda a liga. Afinal, a franquia 11 vitórias em 15 jogos e ocupa a primeira colocação no Oeste.

Desta forma, em busca do líder Minnesota Timberwolves, retorna à quadra neste sábado (25), em confronto diante do Philadelphia 76ers. O Thunder, até o momento, não anunciou se preservará Giddey ou se contará com ele.

Publicidade

Casos na NBA

A situação de Josh Giddey não é única na NBA. Apesar de ainda não existir nenhuma confirmação oficial, casos similares já aconteceram na liga.

Karl Malone, por exemplo, engravidou uma garota de 13 anos quando ele ainda estava no basquete universitário. No entanto, Malone nunca chegou a ser culpado. Ele entrou em acordo com a família dela anos depois. Eles tiveram um filho, que nasceu em 1984.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA