NBA abre votação para o All-Star Game de 2024

A NBA divulgou em seu site oficial a abertura da votação para o All-Star Game de 2024. A edição 73 do Jogo das Estrelas acontece em Indianapolis, no dia 18 de fevereiro. Então, a partir de agora, é possível votar em seus jogadores favoritos.

A votação para o All-Star Game 2024 da NBA vai até o dia 20 de janeiro. Até lá, a liga vai trazer três parciais (4, 11 e 18 de janeiro). Então, no dia 25, será feito o anúncio dos titulares. Por fim, no dia 1° de fevereiro, vamos conhecer os reservas e os técnicos das duas Conferências.

Publicidade

Clicando aqui, você consegue votar nos dez titulares de sua preferência. Assim como nos últimos anos, a votação do fã da NBA terá as companhias dos integrantes da imprensa e dos próprios jogadores.

No entanto, a NBA fez mudanças para a próxima edição do All-Star Game. A partir de 2024, volta o sistema tradicional. Ou seja, Leste contra Oeste e quatro quartos de 12 minutos. Nos últimos anos, a liga tinha capitães (os que receberam mais votos no total) nas duas Conferências. Então, após o anúncio dos reservas, eles misturavam as equipes em uma espécie de Draft.

Publicidade

Agora, os capitães ainda serão nomeados, mas não terão o direito de dividir os times. Eles apenas serão titulares.

Leia mais

Portanto, nem aquela meta de pontos no último quarto vai seguir. A ideia da NBA é fazer com que o All-Star Game tenha sempre o mesmo formato para não confundir mais o fã de basquete. Após uma pesquisa informal de um site dos EUA, menos de 35% dos leitores sabiam como funcionava o Jogo das Estrelas.

Publicidade

O evento vai acontecer entre os dias 16 e 18 de fevereiro. Primeiro, na sexta-feira (16), terá o Jogo das Celebridades, às 21h. Na mesma noite, entram em quadra os calouros e segundanistas, às 23h. O dia 17 (sábado) é o mais cheio.

Às 22h inicia o Desafio de Habilidades. Em seguida, tem o Torneio de Três Pontos. Por fim, o Concurso de Enterradas.

O 73° All-Star Game da NBA vai acontecer no domingo (18), às 22h30. Todos os horários são de Brasília.

O All-Star Game da NBA em números

Publicidade

Maior número de participações: LeBron James (19)

Pontos: LeBron James (426)

Rebotes: Wilt Chamberlain (197)

Assistências: Chris Paul (128)

Roubos de bola: Kobe Bryant (38)

Bloqueios: Kareem Abdul-Jabbar (31)

Cestas de três: Stephen Curry (47)

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA