NBA anuncia os reservas do All-Star Game 2024

Uma semana após o anúncio dos titulares do All-Star Game 2024, a NBA divulgou nesta quinta-feira os 14 reservas de Leste e Oeste. O jogo festivo vai acontecer em Indianapolis no dia 18 de fevereiro.

Confira, então, os reservas do All-Star Game 2024 da NBA

Leste

Jalen Brunson

Tyrese Maxey

Donovan Mitchell

Jaylen Brown

Paolo Banchero

Julius Randle

Bam Adebayo

Oeste

Steph Curry

Devin Booker

Anthony Edwards

Paul George

Kawhi Leonard

Anthony Davis

Karl-Anthony Towns

Então, é importante ressaltar que os reservas do All-Star Game 2024 da NBA tiveram os seguintes critérios: obrigatoriamente, foram dois armadores ou alas-armadores, três alas ou pivôs e dois de qualquer posição. Ou seja, seria impossível a liga indicar mais do que quatro guards entre os suplentes.

Enquanto para os titulares tem o voto dos torcedores, jogadores e imprensa, para os reservas apenas os 30 treinadores da liga puderam votar.

Isso explica, em partes, ausências como Jamal Murray e Domantas Sabonis pelo Oeste.

Por outro lado, o Minnesota Timberwolves, que liderou boa parte da temporada no Oeste, leva dois jogadores (Edwards e Towns). Ao mesmo tempo, De’Aaron Fox e Domantas Sabonis ficam de fora com o Sacramento Kings em quinto na Conferência. E isso custou nada menos que US$1.3 milhão ao pivô, filho da lenda Arvydas Sabonis.

Pelo Leste, em contrapartida, Julius Randle e Jalen Brunson entraram na lista final. O problema é que Randle está fora por lesão e será reavaliado em cerca de 15 a 20 dias. Portanto, é bem provável que não irá participar. Outro que pode ficar fora é Joel Embiid, que está no quinteto titular.

Enquanto isso, Trae Young se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter duas temporadas com 25 pontos e dez assistências e não ser escolhido para o Jogo das Estrelas em ambas. Ele possui duas participações, entretanto, em 2019/20 e 2021/22.

Sinal dos tempos?

Em 20204, pela primeira vez desde que passou a ser reconhecido como um astro na NBA, Stephen Curry vai participar entre os reservas do All-Star Game. O armador do Golden State Warriors, duas vezes MVP e quatro vezes campeão, ficou atrás na votação de Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander para a posição. Isso porque o Warriors faz uma campanha ruim (12° no Oeste, com 20 vitórias em 44 jogos).

Além disso, é apenas a terceira vez que ele é o único representante do Warriors (2020/21 e 2022/23).

Mais votados do Leste

Giannis Antetokounmpo (29 anos) – oito participações, MVP do All-Star Game em 2021

Joel Embiid (29 anos) – sete participações

Jayson Tatum (25 anos) – cinco participações, MVP do All-Star Game em 2023

Tyrese Haliburton (23 anos) – duas participações

Damian Lillard (33 anos) – oito participações

Mais votados do Oeste

LeBron James (39 anos) – 20 participações, MVP do All-Star Game em 2006, 2008 e 2018

Kevin Durant (35 anos) – 14 participações, MVP do All-Star Game em 2012 e 2019

Nikola Jokic (28 anos) – seis participações

Luka Doncic (24 anos) – cinco participações

Shai Gilgeous-Alexander (25 anos) – duas participações

Mudança no formato

A liga mudou o formato do All-Star Game com a ideia de retomar a competividade. Afinal, enquanto o objetivo era garantir uma competição real, o formato de capitães o deixou ainda mais como uma exibição. Isso demonstra a preocupação da NBA em agradar telespectadores e patrocinadores. A última vez em que tivemos Leste x Oeste foi em 2017.

“Então, acho que perdemos um pouco de vista que se trata do jogo [All-Star]. Grande parte disso se resume a reforçar com nossas equipes e jogadores o quanto isso é importante para os fãs. Não esperamos a intensidade dos playoffs, mas um jogo competitivo para os nossos fãs. Enfim, se queremos que os caras encarem isso como um jogo real, temos que tratá-lo assim”, disse Adam Silver, comissário da liga.

A partir da próxima temporada, no entanto, o comissário da NBA não descarta uma nova mudança no All-Star Game. A partida de 2025, aliás, vai ocorrer em San Francisco, na casa do Warriors. Assim, Silver discute, por exemplo, um possível confronto entre os jogadores dos Estados Unidos e do Mundo.

“Eu sei que já estamos ocupados planejando novidades, pensando no que será o All-Star Game 2025. As pessoas estão falando sobre conceitos como um formato tipo Ryder Cup, talvez jogadores dos EUA contra jogadores globais. Estamos considerando todas as abordagens para o All-Star. Portanto, fiquem ligados”, finalizou Silver.

