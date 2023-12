NBA anuncia suspensão a Draymond Green após nova agressão

A agressão ao pivô Jusuf Nurkic custou caro ao Golden State Warriors. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, a NBA anunciou uma suspensão ao veterano Draymond Green pela segunda vez na temporada. O problema, entretanto, é que não tem prazo para acabar. Segundo Wojnarowski, Green vai se encontrar com Mike Dunleavy Jr (GM do Warriors) e Rich Paul, seu agente, nesta quinta-feira para determinar os próximos passos.

A NBA não quis determinar um número de jogos para a suspensão de Draymond Green logo de cara. Enquanto isso, o jogador poderá encontrar “tempo para lidar” com os problemas que está passando. De acordo com a ESPN, o quatro vezes campeão vai perder cerca de US$154 mil por jogo, caso a pena for abaixo de 20 partidas. Entretanto, o valor sobe para quase US$203 mil se superar tal marca.

Vale lembrar que Green foi expulso pela terceira vez em apenas um mês. A primeira foi contra o Cleveland Cavaliers, no dia 11 de novembro. Três dias depois, ele tentou enforcar Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. Então, na noite de terça-feira, o camisa 23 deu um soco em Nurkic.

Por conta do episódio contra Gobert, a NBA deu uma suspensão de cinco jogos ao atleta. Ele retornou às quadras no dia 28 de novembro contra o Sacramento Kings e levou uma falta técnica na mesma partida. Apenas em 2023/24, ele acumula US$789 mil em multas.

Agora, existe a chance de a pena ser bem maior e Draymond Green perder uma grande quantidade de jogos.

Ja Morant, por exemplo, levou 25 partidas para o início da atual temporada após reincidência em problemas fora das quadras. De acordo com rumores, é possível que Green fique fora por período similar.

O lance aconteceu no início do terceiro quarto do jogo entre Phoenix Suns e Golden State Warriors. Apesar de ser um lance no ataque, com um lateral para a equipe californiana, Green deu um soco em Nurkic. A arbitragem assinalou a falta e foi rever o que houve. Então, o jogador foi expulso. Depois da partida, ele pediu desculpas ao pivô de Phoenix.

“Não sou daqueles que pedem desculpas por coisas que eu queria fazer, mas eu peço desculpas a Jusuf [Nurkic] porque eu não quis acertar ele”, afirmou. “Eu tentei forçar uma falta dele, mas eu virei e o acertei, infelizmente”.

Sem saber qual será a suspensão que a NBA vai deixar Draymond Green fora, o certo é que a liga não tem prazo para anunciar o tamanho dela. Aliás, o comissário Adam Silver quer dar um tempo ao jogador para que ele consiga se reencontrar.

Isso vai de encontro ao que o próprio Nurkic sugeriu em sua entrevista após o jogo.

“Não sei, cara, até agora não entendi o que aconteceu ali. Eu vou ser honesto, acho que esse irmão precisa de ajuda. Afinal, são muitas coisas acontecendo com ele nos últimos dias. Então, sinto que ele precisa de algo do tipo. Pelo menos ele não tentou me enforcar. Mas não foi o pior caso. Estamos jogando basquete e ele me bate, eu não sei, é esquisito. Espero que, se tiver algo acontecendo em sua vida, a situação se resolva”, ironizou.

Warriors

Em 11° na Conferência Oeste, o Golden State Warriors não iria sequer ao play-in. Nas três vezes que Draymond Green foi expulso em 2023/24, o Warriors perdeu. O jogador sabe de sua importância para a equipe, mas sua atitude foi lamentável mais uma vez.

“Como eu disse, se eu quisesse fazer aquilo, então eu me sentiria muito mal por não ajudar meus colegas. Mas eu só queria cavar uma falta”, disse.

Por outro lado, o técnico Steve Kerr falou sobre o caso.

“Nós precisamos dele e ele sabe disso”, afirmou. “Já conversamos com ele. Então, ele terá de encontrar um jeito de ajudar seus colegas”.

Por enquanto, Draymond Green está suspenso por tempo indeterminado pela NBA.

