NBA anuncia titulares do All-Star Game 2024

A NBA anunciou, na noite desta quinta-feira (25), os titulares do All-Star Game 2024. Segundo a liga, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e LeBron James, do Los Angeles Lakers, foram os mais votados de cada conferência. Vale lembrar, aliás, que o jogo festivo não é mais no formato Draft. Ou seja, confronto entre conferências está de volta. Portanto, LeBron e Antetokounmpo não vão selecionar os times como nos últimos seis anos.

O 73º All-Star Game será disputado no dia 18 de fevereiro, às 22h (horário de Brasília). Indianápolis, casa do Indiana Pacers, será a sede do evento. Além disso, esta será a segunda vez que a cidade vai receber o Jogo das Estrelas. A primeira, aliás, foi em 1985. Na ocasião, o pivô Ralph Sampson, do Houston Rockets, foi eleito o MVP da partida festiva.

Liderada por Antetokounmpo, a equipe do Leste tem ainda Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Pacers) e Damian Lillard (Bucks). O Oeste, por sua vez, vai contar, além de LeBron, com Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Veterano de 21 temporadas na NBA, LeBron vai completar 20 participações no All-Star Game. Assim, com a seleção em 2024, ele se torna o recordista de presença no Jogo das Estrelas. Na sequência aparecem Kareem Abdul-Jabbar (19) e Kobe Bryant (18).

Os atletas votados foram classificados por posição, em cada conferência, dentro de cada um dos três grupos de votação: fãs, atletas e imprensa. Além disso, a pontuação foi calculada pela média de sua classificação ponderada dos votos dos fãs (50%), dos jogadores (25%) e da mídia (25%). Portanto, o voto popular teve um peso maior. De acordo com a NBA, os sete reservas de cada time, escolhidos pelos treinadores, serão anunciados na próxima quinta-feira (1° de fevereiro).

Por fim, confira abaixo os titulares do All-Star Game 2024 da NBA.

Mais votados do Leste

Giannis Antetokounmpo (29 anos) – oito participações, MVP do All-Star Game em 2021

Joel Embiid (29 anos) – sete participações

Jayson Tatum (25 anos) – cinco participações, MVP do All-Star Game em 2023

Tyrese Haliburton (23 anos) – duas participações

Damian Lillard (33 anos) – oito participações

Mais votados do Oeste

LeBron James (39 anos) – 20 participações, MVP do All-Star Game em 2006, 2008 e 2018

Kevin Durant (35 anos) – 14 participações, MVP do All-Star Game em 2012 e 2019

Nikola Jokic (28 anos) – seis participações

Luka Doncic (24 anos) – cinco participações

Shai Gilgeous-Alexander (25 anos) – duas participações

Mudança no formato

A liga mudou o formato do All-Star Game com a ideia de retomar a competividade. Afinal, enquanto o objetivo era garantir uma competição real, o formato de capitães o deixou ainda mais como uma exibição. Isso demonstra a preocupação da NBA em agradar telespectadores e patrocinadores. A última vez em que tivemos Leste x Oeste foi em 2017.

“Então, acho que perdemos um pouco de vista que se trata do jogo [All-Star]. Grande parte disso se resume a reforçar com nossas equipes e jogadores o quanto isso é importante para os fãs. Não esperamos a intensidade dos playoffs, mas um jogo competitivo para os nossos fãs. Enfim, se queremos que os caras encarem isso como um jogo real, temos que tratá-lo assim”, disse Adam Silver, comissário da liga.

A partir da próxima temporada, no entanto, o comissário da NBA não descarta uma nova mudança no All-Star Game. A partida de 2025, aliás, vai ocorrer em San Francisco, na casa do Warriors. Assim, Silver discute, por exemplo, um possível confronto entre os jogadores dos Estados Unidos e do Mundo.

“Eu sei que já estamos ocupados planejando novidades, pensando no que será o All-Star Game 2025. As pessoas estão falando sobre conceitos como um formato tipo Ryder Cup, talvez jogadores dos EUA contra jogadores globais. Estamos considerando todas as abordagens para o All-Star. Portanto, fiquem ligados”, finalizou Silver.

