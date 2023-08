NBA divulga calendário da temporada 2023/24

A NBA divulgou nesta quinta-feira (17) o calendário da temporada 2023/24. De acordo com a liga, a 78ª temporada regular da NBA terá seu início no dia 24 de outubro e vai até 14 de abril do ano que vem.

Em 2023/24, a liga terá uma novidade: a chamada Copa NBA, que vai ocorrer entre 3 de novembro e 9 dezembro. Ou seja, durante a temporada regular. O Final Four, aliás, será realizado em Las Vegas. Portanto, o comissário da liga, Adam Silver, coloca em prática a sua visão de uma “copa europeia” para a NBA.

Além disso, o torneio play-in foi mantido e vai ocorrer entre os dias 16 e 19/04. Os playoffs, por sua vez, começarão a ser disputados no dia 20 de abril. Em contrapartida, as Finais terão início no dia 6 de junho.

Como de costume, a temporada será aberta com duas partidas. No primeiro jogo, o atual campeão, Denver Nuggets, recebe o Los Angeles Lakers. Ou seja, vão repetir o duelo das últimas finais do Oeste. Na partida de fundo, por sua vez, Golden State Warriors e Phoenix Suns se enfrentam em San Francisco.

Já a Rodada de Natal da NBA (25 de dezembro) contará com a realização de cinco partidas. Além disso, como ocorreu nos últimos anos, todos os duelos terão a transmissão da ESPN para o Brasil.

Milwaukee Bucks x New York Knicks (13h)

Golden State Warriors x Denver Nuggets (15h30)

Boston Celtics x Los Angeles Lakers (18h)

Philadelphia 76ers x Miami Heat (21h)

Dallas Mavericks x Phoenix Suns (23h30)

Por fim, a temporada 2023/24 será a 18ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!

Confira AQUI o calendário completo da temporada 2023/24 da NBA.

Grade de transmissões para o Brasil

Nas próximas semanas, a ESPN, detentora dos direitos de transmissão da NBA para o Brasil na TV fechada, vai divulgar seu calendário de partidas a serem televisionadas. Aliás, a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2025.

Na TV aberta, por sua vez, há uma incerteza. O contrato da Band com a NBA se encerrou ao final da última temporada. Até o momento, nenhum indício sobre uma renovação. Em contrapartida, a RedeTV! quer voltar a exibir jogos da NBA após quase duas décadas.

Em 2023/24, por enquanto, a ESPN terá o direito de exibir a decisão da Conferência Leste e, com exclusividade para a TV fechada, as finais da liga.

Além disso, o Amazon Prime Video seguirá exibindo vários jogos da NBA, todos com narrações em português. Aliás, o acordo da liga com o serviço de streaming é de longo prazo. A rodada de abertura da temporada, inclusive, será transmitida pelo Prime Video.

Calendário de 2023/24 da NBA (datas importantes)

Início do período de treinamentos: 03/10

Jogos de pré-temporada: 05 a 20/10

Abertura da temporada regular: 24/10

Copa NBA: 03/11 a 09/12

Trade Deadline (prazo final de trocas): 08/02

Jogo das Estrelas (Indianápolis): 18/02

Fim da temporada regular: 14/04

Início do Play-in: 16/04

Decisão do Play-in: 19/04

Início dos playoffs: 20/04

Jogo 1 das finais: 06/06

