NBA coloca LeBron James na briga pelo MVP

Com a boa campanha do Los Angeles Lakers, a NBA inseriu o astro LeBron James na briga pelo MVP. De acordo com o site oficial da liga, o jogador, que completa 39 anos em dezembro, já aparece na décima posição. No entanto, Nikola Jokic, do atual campeão Denver Nuggets, segue no primeiro posto. Enquanto isso, Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Joel Embiid (Philadelphia 76ers) completam o pódio. Ou seja, mais uma vez com domínio de estrangeiros.

O primeiro jogador dos EUA aparece apenas em quinto: Jayson Tatum, do Boston Celtics. Isso porque o canadense Shai Gilgeous-Alexander assumiu o quarto lugar com a excelente fase do Oklahoma City Thunder. Apesar de o Celtics liderar a liga com a melhor campanha, o Thunder não foi aos playoffs nas últimas temporadas.

Publicidade

Quatro vezes MVP da NBA, LeBron James produz números incríveis para um atleta de sua idade. No momento, ele registra médias de 25.7 pontos, 8.1 rebotes e 6.7 assistências. Entretanto, o que chama a atenção é o seu aproveitamento nos arremessos. James tem 57.8% nas tentativas de quadra, enquanto acerta 41.4% em três pontos. Apenas como comparação, em 2022/23, ele fez 50% e 32.1%, respectivamente.

O site da NBA destaca ainda o fato de ele acertar 73.3% dos lances dentro do garrafão, melhor marca da longa carreira. Além disso, 53% de suas tentativas totais aconteceram na área pintada. Portanto, LeBron James melhorou a qualidade e a seleção de seu arremesso, seja de três ou não.

Publicidade

Leia mais

Durante a semana, LeBron James superou a marca dos 39 mil pontos na NBA. Ele, que lidera a liga desde a última temporada no quesito, amplia cada vez mais a diferença para outros jogadores. Sem pressa para encerrar a carreira, o ala do Lakers segue batendo recordes.

Então, confira o ranking para o MVP, segundo a NBA

10. LeBron James (Los Angeles Lakers)

9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

8. Kevin Durant (Phoenix Suns)

7. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

6. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

5. Jayson Tatum (Boston Celtics)

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

2. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Publicidade

Nota-se que, apesar de o Denver Nuggets não ser mais o líder do Oeste, Jokic segue no primeiro lugar. Duas vezes MVP, o sérvio ficou em segundo na última temporada, atrás apenas de Embiid. Por outro lado, a afirmação de Tyrese Haliburton entre os dez é algo impressionante.

Embora o Indiana Pacers seja o sétimo no Leste (mesma posição do Lakers no Oeste), o armador continua aparecendo. Mas com méritos, obviamente. Ele lidera a NBA com média de 12.3 assistências e ainda produz 25.3 pontos em 13 jogos.

Outros jogadores considerados: Bam Adebayo (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), De’Aaron Fox e Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA