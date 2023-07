NBA ameaça Damian Lillard e agente por comentários sobre troca

A possível troca de Damian Lillard ganhou contornos tão inesperados que a NBA precisou intervir. Uma ação, antes de tudo, para impedir movimentações danosas por parte do jogador. A liga posicionou-se sobre o boato de que o agente do astro entrou em contato com franquias para desestimular as tentativas de negociação. O rumor não foi confirmado, mas esse tipo de conduta não vai ser tolerada.

“Nós entrevistamos Damian e Aaron [Goodwin, empresário], além de vários times com quem mantiveram alguma conversa. Os comentários sobre a sua disposição em jogar só pelo Miami Heat foram negados. As equipes não confirmaram tudo que ambos disseram, mas tiveram quase total consistência com as suas versões”, revelou um memorando da liga enviado para todas as franquias.

O aviso da NBA diz respeito a uma especulação específica, mas serve para abordar um comportamento corrente. Afinal, Lillard e o seu empresário adotaram um tom extremamente verbal sobre o desejo de saída do Portland Trail Blazers. Goodwin, aliás, chegou a dizer que “faria tudo por seu cliente” quando questionado sobre o possível contato para desestimular trocas fora do Heat.

“Todos já estão avisados de que quaisquer comentários sugerindo que Damian não cumprirá o seu contrato caso seja trocado vai estar sujeito a punição. Nesse caso, não importa se for um comentário público ou privado. Avisamos a Associação dos Jogadores, além disso, que qualquer comportamento similar a partir de agora rende punição”, prosseguiu o comunicado.

Leia mais

Negociações

A troca de Damian Lillard ganha um crescente status de novela na NBA por causa do drama envolvido. Mas, ao mesmo tempo, pela lentidão das negociações. Em enorme desvantagem, o Blazers tratou de desacelerar as conversas com o Heat. Os dirigentes de Miami estariam frustrados, como resultado, com a situação. O gerente-geral Joe Cronin confirmou que a estratégia de Portland será medir cada passo com cuidado.

“Eu aprendi que paciência é uma virtude crítica nessa liga, para começar. Não seja reativo ou atue rápido simplesmente para resolver um problema. As franquias que tiveram os melhores resultados pós-trocas, afinal, são aquelas que levaram o seu tempo para analisar a situação. Não podemos ser impulsivos, pois é preciso saber controlar o senso de urgência”, avaliou o executivo.

Então, por mais que a vontade do mercado seja uma resolução, o Blazers não vai se apressar. A equipe já está em desvantagem, mas vai tratar o tempo como um aliado. “Nós vamos ser pacientes e, com isso, fazer o que for melhor para o time. Veremos o que vai acontecer, mas não temos pressa. Se for preciso meses para acharmos a troca certa, vamos esperar meses”, concluiu.

Sem cara feia

A tendência é que, no fim das contas, Lillard torne-se reforço do Heat. O Blazers, afinal, deve ter uma predileção por atender o desejo de um ídolo. No entanto, a partir do memorando da NBA, o alerta é claro: o atleta não pode fazer “forçar” a situação. Em Miami ou não, acima de tudo, precisa estar pronto para cumprir os seus compromissos como um dos astros mais bem pagos da liga.

“Damian e Aaron afirmaram que, sobretudo, o jogador está pronto para cumprir o seu contrato de maneira integral. Dessa forma, não importa para qual time possa ser negociado, ele vai entrar em quadra”, concluiu o memorando.

