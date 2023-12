NBA deve liberar Draymond Green para treinar com Warriors durante suspensão

Mesmo com sua suspensão por tempo indeterminado, a NBA deve liberar Draymond Green para treinar com o Golden State Warriors. O que já se sabe também é que o astro começou o seu trabalho de aconselhamento, um dos requisitos que ele precisa cumprir para voltar às quadras. Esse processo vai durar por pelo menos três semanas, mas não há confirmação sobre esse ser o tempo total da punição.

A informação de que Green poderia treinar com a equipe não era clara em um primeiro momento. No entanto, o jornalista Chris Haynes, do canal TNT e do site Bleacher Report, chegou a divulgar a informação. Ele confirmou isso novamente em seu podcast com Marc Stein, do portal Substack, o “Uncut Podcast“.

“Ao que tudo indica, o Warriors terá a permissão da NBA para que ele continue treinando com a equipe. Mesmo dentro desse período de suspensão, ele poderá frequentar os treinos do time”, afirmou Haynes.

Mesmo com a permissão, porém, o GM de Golden State, Mike Dunleavy, indicou que o camisa 23 pode não participar de todas as sessões de treino. O plano ainda assim é mantê-lo por perto nesse período. A entrevista ocorreu na última quinta-feira (14).

“Achamos que o mais saudável é que ele esteja por aqui conosco. Pode não ser todos os dias, vai depender muito de uma logística que também vai ser acertada com a liga. Mas nosso plano é ajudá-lo, e você faz isso o mantendo por perto. Não vamos descartar o cara em qualquer lugar; ele é um de nós”, explicou o executivo.

Dunleavy também deixou claro que, apesar da suspensão, Draymond Green faz parte da história e do futuro do Warriors.

“Nós estamos comprometidos, acima de tudo. Não há qualquer dúvida em relação a isso. É 100%. Ele está aqui há tanto tempo e nos ajudou com títulos, pendurou banners de campeão com o seu impacto. Isso vale muito para a franquia. Ainda assim, concordamos com a NBA no que diz respeito à suspensão, e ele também está de acordo. Vamos trabalhar juntos para superar isso”, concluiu.

Isso casa, sobretudo, com a informação dada por Shams Charania, do portal The Athletic ontem. Segundo ele, Green começou o seu aconselhamento e que está receptivo com os termos da liga sobre sua punição.

“Ele ainda ficará afastado por pelo menos mais três semanas”, começou Shams. “Green vai trabalhar com o Warriors e a NBA em meio ao seu aconselhamento. O jogador está sendo compreensivo e aceitando a ajuda, de acordo com fontes da franquia. Os detalhes sobre o tratamento não serão revelados, em prol da privacidade do atleta. Mas é certo que ele quer voltar em sua plena capacidade, sem cometer os mesmos erros”, concluiu.

Se voltar após as três semanas (o que não está confirmado), Green perderia mais 12 jogos da equipe. O incidente que levou à punição no jogo contra o Phoenix Suns, aliás, foi a 20ª expulsão da carreira do ala-pivô. Além disso, é a sexta suspensão de Green ao longo da carreira.

