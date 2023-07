Executivo da NBA compara Gabe Vincent a Mario Chalmers: “Perfeito para o que o Lakers precisa”

Em entrevista a Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, um executivo da NBA disse que Gabe Vincent é o complemento perfeito para o Los Angeles Lakers. De acordo com o profissional não identificado, o estilo de jogo do armador o lembra de Mario Chalmers. Esse é um ótimo sinal para a franquia, já que o ex-jogador foi um ótimo encaixe ao lado de LeBron James no Miami Heat.

“Um executivo da NBA elogiou o Lakers assinar com Gabe Vincent”, escreveu Woike. “Ele disse que é “o armador perfeito para jogar junto de LeBron e Anthony Davis”.

Publicidade

“O executivo citou Mario Chalmers como um jogador que o lembra de Vincent. Segundo ele, o jovem armador não precisa da bola nas mãos, sabe arremessar e toma as decisões certas. Além disso, é um bom defensor”.

Após ser destaque na grande campanha pelo playoffs da NBA do Heat, Gabe Vincent acertou com o Lakers. O armador vai receber US$33 milhões em um contrato de três anos. Kyrie Irving e até Trae Young chegaram a ser especulados para a posição da franquia.

Publicidade

Miami queria manter o armador. No entanto, as pedidas salariais não estavam no mesmo patamar entre o jogador e a equipe. Na última temporada, Vincent teve médias de 9.4 pontos, 2.5 assistências, 2.1 rebotes e 0.9 roubos de bola em 25.9 minutos por jogo. A produção, aliás, aumentou nos playoffs. Foram 12.7 pontos, 3.5 assistências e 37.8% do perímetro em 30.5 minutos.

Leia mais!

Assim como o estilo de jogo, Vincent tem números parecidos com Chalmers. O ex-jogador passou nove temporadas na NBA, sendo sete delas em Miami. Em sua carreira, anotou 8,9 pontos, 2,5 rebotes, 3,7 assistências e 1,5 roubos de bola como média em 646 partidas. Seu aproveitamento foi de 41,7% nos arremessos de quadra e 35,1% nas bolas de três pontos.

Publicidade

No entanto, suas estatísticas, talvez, não reflitam o quão bom Chalmers foi. O armador foi o titular nos dois últimos títulos do Heat. Além disso, ocupou a posição também em 2011 e 2014, quando a equipe chegou nas Finais da NBA. Apesar de nunca ter sido o centro das atenções por conta do Big 3 da época, o veterano foi um exemplo de consistência.

Desse modo, Vincent ser comparado a Chalmers pode ser considerado animador para os torcedores. Com o Lakers já tendo James, Davis, Austin Reaves e Rui Hachimura para pontuar, o jovem jogador pode assumir o mesmo papel que o veterano nos títulos do Miami Heat.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp