NBA pode ter participação na demissão de Jeff Van Gundy da ESPN

A ESPN realizou mudanças drásticas em suas equipes de transmissão para os jogos da próxima temporada nos EUA. Foi mais uma etapa, aliás, das diversas demissões na emissora no último ano. Mas uma das dispensas de maior repercussão pode não ter sido uma decisão interna. Segundo Andrew Marchand, do jornal New York Post, especula-se que a NBA teve uma participação na saída de Jeff Van Gundy.

“Jeff era um dos melhores comentaristas na crônica esportiva, mas, mesmo assim, foi vítima dos cortes no canal. Os executivos da ESPN já sabiam do seu desejo em voltar a ser técnico. No entanto, a direção da liga também mostrou uma decepção com a sua postura crítica em relação ao jogo e as arbitragens. Manifestou isso, inclusive, durante a última temporada”, revelou o jornalista.

A dupla titular de analistas de quadra do canal, assim, mudou completamente para 2024. Doris Burke, em primeiro lugar, foi promovida e deverá tornar-se a primeira mulher a comentar as finais da NBA. Ela estará ao lado do recém-contratado Doc Rivers, treinador dispensado pelo Philadelphia 76ers após o fim da temporada. O ex-atleta já trabalhou como comentarista televisivo anteriormente, em 2004.

“A ESPN tomou as decisão por si só, pois não existem evidências concretas de uma influência da liga. Mas, como resultado, isso também deixou os dirigentes da liga e o comissário Adam Silver felizes. Doris e Doc, afinal, são nomes bastante populares nos escritórios da NBA. Além disso, a emissora está para renegociar os direitos de transmissão de basquete em mais um acordo de bilhões”, completou.

Mark Jackson

Mas, em uma reviravolta inesperada, a dupla de comentaristas das últimas finais da ESPN não está mais no canal. Nessa segunda-feira, afinal, Mark Jackson também foi dispensado. A decisão que vai mudar a cara das transmissões da NBA nos EUA, a princípio, passou decisivamente por Jeff Van Gundy. Marchand apurou que a saída do ex-armador está muito conectada com o fim da parceria.

“A impressão é que a efetividade de Mark como analista, sobretudo, estava ligada a Jeff. Ambos, afinal, desenvolveram uma das melhores químicas entre os analistas dos esportes norte-americanos. Ele poderia simplesmente ser colocado ao lado de Doris, mas a sensação interna é que não teriam o mesmo entrosamento. Então, a decisão foi rescindir os dois últimos anos de contrato”, contou o repórter.

Passar Jackson para uma função secundária, por sua vez, não foi uma opção. Viu-se abrir espaço para outros nomes como um melhor caminho. “Os executivos até consideraram manter Mark no segundo time de comentaristas, mas a preferência foi por aumentar o espaço de outros profissionais. Richard Jefferson e JJ Redick, por exemplo, são muito bem vistos internamente”, explicou Marchand.

Volta ao banco

A saída da ESPN deve incentivar o esperado retorno de Van Gundy para a beira das quadras da NBA. Era uma sinalização crescente, aliás, que o veterano já dava nos últimos tempos. Ele chegou a ser especulado na concorrência para alguns cargos abertos recentemente, mas preferiu cumprir o seu contrato com a emissora. Vale lembrar que o treinador foi campeão do Leste pelo New York Knicks, em 1999.

“Jeff já discutiu vagas de assistente técnico com várias equipes nos últimos meses. Dallas e Boston, por exemplo, estiveram em negociações recentes com o analista. Isso aconteceu, no entanto, antes de fecharem as suas comissões. Ainda existem vagas em Washington, vale observar, na equipe de auxiliares de Wes Unseld Jr. E há um interesse mútuo”, noticiou Chris Mannix, da revista Sports Illustrated.

