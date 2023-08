NBA divulga primeiros jogos da temporada 2023/24

Na quinta-feira (10), os jornalistas Shams Charania, do portal The Athletic, e Marc Stein, da plataforma Substack, informaram os primeiros jogos da temporada regular da NBA em 2023/24. Além disso, também foram divulgadas as partidas do dia de Natal e a possível data da estreia de Victor Wembanyama na liga.

O primeiro anúncio foi de Charania que informou os dois jogos de abertura do novo ano da liga. Ambos serão disputados em 24 de outubro, daqui a 74 dias.

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets, em Denver

A entrega dos anéis de campeão para o Nuggets, de Nikola Jokic, será contra o Los Angeles Lakers. Portanto, uma reedição da decisão da Conferência Oeste de 2022/23. Na ocasião, Denver varreu a franquia da Califórnia, avançando rumo ao seu primeiro título.

Vale lembrar que o técnico do Nuggets, Michael Malone, e LeBron James trocaram farpas públicas logo após o título de Denver. Essa, então, será a segunda vez consecutiva que o astro do Lakers participará da cerimônia como rival. A entrega dos anéis acontece sempre na abertura da temporada seguinte.

Phoenix Suns x Golden State Warriors, em San Francisco

Duas grandes histórias aqui. Isso porque são dois dos candidatos ao título da NBA na temporada 2023/24 se encarando em um dos jogos de abertura. A primeira envolve, acima de tudo, Chris Paul. A estreia do armador veterano será na Califórnia, mas contra seu ex-time.

Kevin Durant também é um nome importante na história. O ala só atuou uma vez contra o Warriors desde que deixou a organização depois das finais de 2019. Está será a segunda vez e, enfim, por um concorrente no Oeste como o Suns.

Um detalhe curioso é que a rodada de abertura da NBA, por via de regra, sempre tem confrontos das duas conferências. Entretanto, isso não acontecerá na temporada 2023/24 da NBA e times do Oeste farão os primeiros jogos.

Leia mais!

Pouco depois, Marc Stein divulgou a data de estreia do prodígio Wembanyama. Ele pode entrar em quadra no dia 25 de outubro em um clássico texano.

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs, em San Antonio

A primeira escolha do Draft de 2023 vai encarar um duelo do Texas em sua primeira noite oficial de NBA. O Mavericks também desperta curiosidade por sua nova montagem para 2023/24 ao redor de Luka Doncic e Kyrie Irving. O astro esloveno, então, encara o francês em uma partida que promete, logo na segunda rodada.

Wembanyama não terá a mesma estreia de Zion Williamson, por exemplo. Afinal, o também aguardado prospecto do New Orleans Pelicans visitou o Toronto Raptors que recebeu seu anéis de campeão, abrindo a campanha de 2019/20. Mas o ala-pivô não atuou por conta de uma lesão.

Por fim, Shams Charania também anunciou os cinco jogos que vão compor a clássica rodada de Natal da NBA na temporada 2023/24.

Milwaukee Bucks x New York Knicks, em Nova York

A rodada natalina retorna para o Madison Square Garden pelo segundo ano consecutivo. O Knicks vai receber o Bucks. Então, Giannis Antetokounmpo jogará no maior palco do basquete durante a data festiva. Não há grandes sinais de rivalidade neste encontro como ocorre na maioria dos duelos.

Aliás, não é uma novidade que a liga coloque o Knicks na rodada especial. Será a 56ª vez que a franquia disputa um jogo no feriado de fim de ano. Com um dos melhores jogadores do planeta do outro lado, o roteiro está preparado para o confronto. Esse será o sexto jogo consecutivo de Milwaukee na data.

Retrospecto do Knicks no natal: 23-32, com 41.8% de aproveitamento em 55 jogos.

Retrospecto do Bucks no natal: 5-4, com 55.6% de aproveitamento em nove jogos.

Os dois se enfrentaram apenas uma vez em ocasiões natalinas, com vitória do Bucks em 2018/19, por 109 a 95.

Philadelphia 76ers x Miami Heat, em Miami

Dois recorrentes candidatos ao campeonato dentro da Conferência Leste. O Heat ainda sonha com a chegada de Damian Lillard, enquanto o 76ers pode estar se despedindo de James Harden.

No entanto, aqui sim há alguma rivalidade recente, incluindo o duelo na segunda rodada de 2021/22 quando Miami avançou em seis jogos, dentro da Philadelphia.

Os maiores astros são amigos, aliás. Jimmy Butler e Joel Embiid. O atual finalista da NBA, entretanto, é a única novidade em relação aos jogos de Natal do ano passado. Todos os outros nove times que vão jogar no feriado participaram da mesma rodada em 2022. Quem não estará dessa vez é o Memphis Grizzlies. O Heat, por sua vez, não participava desde que venceu o Pelicans em 2020/21.

Retrospecto do Heat: 11-2, com 84.6% de aproveitamento em 13 jogos.

Retrospecto do Sixers: 19-14, com 57.6% de aproveitamento em 33 jogos.

Os times nunca se enfrentaram. Então, será o primeiro encontro dos dois no dia 25 de dezembro.

Boston Celtics x Los Angeles Lakers, em Los Angeles

A maior rivalidade da NBA. Difícil explicar melhor do que isso, mas tanto Lakers quanto Celtics vivem um momento de otimismo com as movimentações que fizeram para 2023/24. Os dois chegaram às finais de conferência no ano passado, mas não conseguiram reeditar a decisão da liga, que não acontece entre os dois, desde 2010.

Um detalhe é que os dois jogos de 2022/23 entre as franquias acabaram em prorrogações. Ambos com vitória de Boston. O último, inclusive, com grande polêmica no fim do jogo por reclamações de LeBron James sobre uma falta de Jayson Tatum. A indignação viralizou nas redes sociais e virou até meme. Mas sempre que os dois times entram em quadra é uma ocasião especial.

Retrospecto do Lakers: 24-25, com 49% de aproveitamento em 49 jogos.

Retrospecto do Celtics: 16-20, com 44.4% de aproveitamento em 36 jogos.

Não chega a ser um dos confrontos mais recorrentes do dia 25 de dezembro na NBA. Mas, os maiores campeões se enfrentaram quatro vezes na rodada natalina. O interessante é que apenas um encontro aconteceu desde os anos 1970. Abaixo, os quatro jogos anteriores.

2008/09: Lakers 92 x 83 Celtics

1970/71: Lakers 123 x 113 Celtics

1955/56: Celtics 115 x 112 Lakers

1951/52: Lakers 108 x 79 Celtics

Nos últimos dois encontros, entretanto, o Lakers ainda estava em Minneapolis e não em Los Angeles.

Dallas Mavericks x Phoenix Suns, em Phoenix

A rivalidade do momento da NBA. Luka Doncic e Devin Booker se provocam sempre que pisam em uma quadra. Os jovens protagonizam uma história que, de fato, começou em 2021/22. A vitória do Mavericks no sétimo jogo contra o Suns, de maneira categórica, rendeu muito falatório.

Os dois times protagonizaram um baita jogo no fim da temporada regular de 2022/23. Já com as duas novas adições badaladas ao elenco, Kyrie Irving e Kevin Durant, o jogo foi equilibrado até o final. Além disso, com muitas provocações, sobretudo entre Doncic e Booker.

Retrospecto do Mavericks: 3-3, com 50% de aproveitamento em seis jogos.

Retrospecto do Suns: 12-8, com 60% de aproveitamento em 20 jogos.

Vale lembrar que os times nunca se enfrentaram na rodada de Natal.

Golden State Warriors x Denver Nuggets, em Denver

Por fim, os últimos dois campeões da NBA farão o último jogo da rodada de Natal da NBA pela temporada 2023/24. O Nuggets, um ano antes de ser campeão, esteve no caminho do vencedor de 2021/22, o Warriors. Foi em uma série de primeira rodada vencida em cinco jogos por Golden State. Denver, entretanto, não teve Jamal Murray e Michael Porter Jr.

Mas, além do confronto de dois dos melhores jogadores da NBA, Stephen Curry e Nikola Jokic, é importante citar que a franquia do Colorado venceu todos os jogos entre eles na última campanha. No último encontro, muito disputado, Klay Thompson teve a chance de dar a vitória ao time de San Francisco na última bola, mas não aconteceu.

Retrospecto do Nuggets: 2-6, com 25% de aproveitamento em oito jogos.

Retrospecto do Warriors: 15-17, com 46.9% de aproveitamento em 32 jogos.

As franquias também nunca duelaram na rodada natalina. Da mesma forma, será o primeiro embate entre as franquias na próxima campanha.

