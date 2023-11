NBA obriga LaMelo Ball a cobrir tatuagem

LaMelo Ball se viu em meio a uma polêmica na sexta-feira (17) após ser obrigado pela NBA a cobrir uma tatuagem. O astro do Charlotte Hornets tem as iniciais LF tatuadas em seu pescoço e precisou cobri-las devido às regras da liga sobre anúncios dos jogadores que proíbe expor marcas no próprio corpo. A informação é de Adrian Wojnarowski, da ESPN.

As iniciais se referem ao nome do meio do atleta, LaFrance. O problema? Ball atribuiu o sobrenome a uma nova marca de roupas pessoal. A liga, então, agiu. O camisa 1 tem jogado com um esparadrapo em cima da tatuagem desde o confronto com o Miami Heat na última terça-feira (14). Ele voltou a utilizar o “acessório” na derrota para o Milwaukee Bucks na sexta-feira (17).

Os lados já vinham conversando há algumas semanas sobre a questão. LaMelo Ball preferiu cobrir a tatuagem por conta própria antes que a NBA o multasse. Por fim, a ideia é de que ambos os lados vão seguir discutindo sobre o assunto, com o objetivo de encontrar um meio termo e soluções de médio a longo prazo.

Além disso, o armador possui a mesma tatuagem em sua mão esquerda, mas ela é bem menos visível do que a que estava localizada abaixo da orelha.

O porta-voz da liga, Tim Frank, se pronunciou sobre o assunto para a ESPN, afirmando que a exposição do desenho de Ball é uma clara violação do novo Acordo Coletivo de Trabalho (CBA).

“Está nos novos termos do CBA. Os jogadores não podem ostentar logotipos comerciais e corporativos em sua pele ou cabelos durante os jogos. Portanto, estamos apenas realizando o procedimento, cumprindo a regra. Sabemos que os jogadores se esforçam, mas é necessário que evitem se expressar de uma maneira tão comercial”, explicou.

“Assim, a tatuagem que LaMelo Ball tem no pescoço é uma clara violação a essa norma. Ele precisa cobri-la. Está muito claro para todos que isso não é permitido”, finalizou.

A posição do atleta, por outro lado, foi diferente. De acordo com o craque, a tatuagem é referência não só ao seu sobrenome, mas também a um tio. Além disso, ele alegou ter a tatuagem na mão esquerda, por exemplo, há muito tempo, antes que fosse uma marca.

Ele também argumentou que vários jogadores tiveram o mesmo tipo de associação com outras marcas, como Jordan Brand, Warner Brothers e Michelin. No entanto, as tentativas foram negadas por hora.

Aliás, não é a primeira vez que isso acontece com um membro da família Ball. Em 2018, a questão foi com o irmão mais velho, Lonzo Ball. No caso, o jogador precisou cobrir a marca de tênis Big Baller Brand, que o patrocinava quando ele entrou na liga. Marca essa que pertence ao seu pai, o controverso LaVar Ball.

