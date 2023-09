NBA deve punir times que pouparem jogadores

A NBA deve punir os times que pouparem seus principais jogadores em partidas da temporada regular. Logo, para os próximos dias, a ideia é votar uma nova política que proíbe as franquias de descansarem duas estrelas na mesma partida. A informação é do insider Shams Charania, do site The Athletic.

“O Conselho de Administração da NBA deve votar nesta semana uma nova política que proíbe uma equipe de descansar duas estrelas no mesmo jogo”, informou Charania.

De acordo com o jornalista, são consideradas estrelas aqueles jogadores que fizeram parte do All-Star Game ou de algum time All-NBA nos últimos três anos.

Um exemplo prático é o Phoenix Suns. O técnico Frank Vogel não poderia descansar Devin Booker e Kevin Durant na mesma partida, se ambos estiverem saudáveis. A opção, então, seria por apenas um dos dois. Ou nenhum. O mesmo valeria para Boston Celtics, com Jaylen Brown e Jayson Tatum e Los Angeles Lakers com LeBron James e Anthony Davis.

O Golden State Warriors, por sua vez, poderia ausentar Stephen Curry e Klay Thompson. Afinal, o camisa 11 não é considerado uma estrela no critério. Isso porque esteve fora das honrarias nas últimas três temporadas.

Qual seria a punição?

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, sob as novas regras, a NBA deve punir os times que pouparem jogadores pela primeira vez em US$100 mil . Se acontecer de novo, a multa será de US$250 mil. Por fim, o valor sobre US$1 milhão a mais do que a penalidade anterior para cada violação adicional.

A primeira punição para um caso deste tipo foi para o San Antonio Spurs, em 2012. Naquela temporada, Gregg Popovich descansou Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker em um confronto em horário nobre contra o Miami Heat.

Apesar disso, segundo Charania, as discussões a respeito do descanso das estrelas se intensificaram nos últimos dois anos. Afinal, tem se tornado cada vez mais comum que as equipes poupem seus jogadores na temporada regular. A preocupação maior é com os playoffs.

De acordo com os jornalistas, a NBA entende a necessidade de descanso dos jogadores. No entanto, se preocupa ainda mais com questões comerciais. Por isso, a liga “tem se concentrado em fazer com que os astros joguem mais, reduzindo a gestão de descanso”, completou Charania.

Mudança semelhante

Este movimento se comprova com o novo acordo coletivo da NBA com a NBPA (Associação de Jogadores). Em uma das mudanças é sobre as regras para concorrer aos prêmios individuais da temporada. Assim, o objetivo é visando combater as ausências de jogadores importantes.

A partir da próxima temporada, para um atleta concorrer aos prêmios, ele precisará disputar, ao menos, 65 partidas. Além disso, o número de jogos vem com algumas condições.

Atual vencedor do prêmio de MVP, Joel Embiid, por exemplo, por pouco ficaria de fora da última premiação. Na temporada passada, o astro esteve em 66 partidas do Philadelphia 76ers.

