NBB: assista Vasco x Minas com transmissão do Jumper Brasil

Chegou a hora! O Jumper Brasil, em parceria com a Sportsbet.io, fará sua primeira transmissão do NBB, começando com o duelo entre Vasco e Minas. A partida acontece nesta segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília). O confronto será no Ginásio São Januário e poderá ser visto ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube.

Vale lembrar que esta é a maior edição da história do torneio, com 19 times participantes. Clubes tradicionais como Botafogo, Mogi e Vasco estão de volta à elite do basquete nacional.

A temporada foi inaugurada oficialmente no dia 21 de outubro, com a reedição da última final. Assim, Franca venceu o São Paulo no Ginásio Pedrocão. Além disso, aconteceram outros quatro jogos. Portanto, Vasco e Minas duelam pela segunda rodada.

O time mineiro, aliás, já acumula dois triunfos. Isso porque venceu o Flamengo, em jogo antecipado, e o Botafogo no último sábado. Portanto, será o terceiro confronto contra cariocas no NBB.

Acompanhe a transmissão de Vasco x Minas pelo NBB com o Jumper Brasil

Vasco (0-0)

Nº Jogador Posição Altura Idade 6 Eugeniusz Armador 1,93 m 23 anos 4 Alê Armador 1,84 m 23 anos 0 Euler Armador 1,82 m 20 anos 8 Cauê Verzola Ala-armador 1,92 m 35 anos 9 Lucas Ala-armador 1,83 m 22 anos 1 Gustavo Basílio Ala-armador 1,92 m 31 anos 29 Matheus Weber Ala 1,93 m 23 anos 3 Lucas Brasil Ala 1,94 m 21 anos 19 Humberto Ala 1,96 m 28 anos 11 Marquinhos Ala 2,07 m 39 anos 13 Rafa Paulichi Ala-pivô 2,02 m 25 anos 7 Tarek Santana Ala-pivô 2,02 m 22 anos 10 Fabrício Russo Ala-pivô 2,00 m 38 anos 12 Thiago Mathias Pivô 2,08 m 34 anos 21 Serjão Pivô 2,10 m 23 anos

Técnico: Léo Figueiró

O Vasco retorna ao basquete após alguns anos de suspensão. Na primeira participação da equipe no NBB, o time vinha de um título na Liga Ouro de 2016 e tinha como alguns dos destaques o argentino Palácios, Hélio e Collum. Palácios, aliás, comemorou a volta da modalidade em suas redes sociais.

De volta a 2023, a equipe deve contar com o quinteto titular Eugeniusz, Verzola, Paulichi, Humberto Gomes e Thiago Mathias. Este foi o time que começou e venceu a Copa KTO, torneio amistoso que aconteceu no Rio Grande do Sul entre os dias 6 e 8 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo).

Quinteto titular: Eugeniusz, Verzola, Paulichi, Humberto Gomes e Thiago Mathias.

Leia mais sobre o NBB!

Minas (2-0)

Nº Jogador Posição Altura Idade 5 Franco Baralle Armador 1,77 m 24 anos 11 Nicolás Copello Armador 1,96 m 31 anos 13 Kevin Armador 1,80 m 18 anos 1 Lelê Ala-armador 1,91 m 21 anos 8 Chuzito González Ala-armador 1,94 m 33 anos 9 Danilo Fuzaro Ala-armador 1.93 m 29 anos 10 Felipe Vezaro Ala 1,92 m 31 anos 2 Fernando Ala 1,96 m 18 anos 27 Yuri Ala 2,01 m 20 anos 21 Daniel Ala-pivô 2,01 m 20 anos 6 Gemerson Ala-Pivô 2,02 m 30 anos 44 Renan Lenz Ala-Pivô 2.07 m 33 anos 12 Rafael Mineiro Pivô 2.08 m 35 anos 24 Alexandre Paranhos Pivô 2.04 m 31 anos 15 Wini Silva Pivô 2.04 m 18 anos

Técnico: Léo Costa

O Minas, agora sem patrocínio, iniciou o NBB Caixa 2023 com vitória diante de dois times do Rio de Janeiro: Flamengo e Botafogo, que, aliás, também está de volta à competição. Com um time competitivo, mantendo bons nomes do elenco anterior, a equipe mineira pode fazer uma gracinha contra times mais fortes, assim como fez no ano passado, mantendo-se na lista para os playoffs.

Quinteto titular: Franco Baralle, Danilo Fuzaro, Felipe Vezaro, Renan Lenz e Paranhos

Informações da partida

Onde assistir: canal do Jumper Brasil no Youtube

Data: 23/10/2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro

Mandante: Vasco da Gama

Competição: NBB

