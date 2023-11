Netflix tem interesse em adquirir direitos de transmissão da Copa NBA

A Netflix está de olho nos direitos de transmissão da Copa da NBA. De acordo com o portal Sports Business Journal, a ideia é criar uma série para o torneio, semelhante aos modelos de Drive To Survive, da Fórmula 1, e Break Point, do Tênis. Além disso, deve promover os jogos ao vivos do torneio de intertemporada.

Ainda segundo o portal, no entanto, as negociações ainda não avançaram. “Ainda é cedo para determinar a seriedade do co-CEO da Netflix, Ted Sarandos”, informou.

A Netflix pode aproveitar ainda a janela exclusiva de negociações com Turner e ESPN, que começa apenas no dia 9 de março. Assim, pode ser maneira da gigante dos streamings entrar no mercado do basquete.

Publicidade

Outra motivação, aliás, é o aumento de comerciais e parcerias publicitárias. Assim, sendo algo que pode render em transmissões ao vivo. A disputa, contudo, deve ser intensa. Empresas como ESPN, Warner Bros, Discovery, Amazon, Apple e YouTube também têm interesse.

Publicidade

Esse alto interesse da Netflix passa pela boa audiência que a ESPN conseguiu com a transmissão da Copa NBA. Em relação ao ano passado, por exemplo, o volume de telespectadores aumentou às sextas-feiras.

Leia mais sobre a Copa NBA!

Empolgação

A empolgação com a Copa da NBA não se limita apenas pelas empresas de streaming. Entre os jogadores e equipes, o sentimento é o mesmo. Afinal, bastou para Draymond Green decretar que a Copa da NBA é um sucesso.

Publicidade

O astro do Golden State Warriors estreou na nova competição com uma vitória em duelo emocionante contra o Oklahoma City Thunder. E o ala-pivô sente que, acima de tudo, o clima em quadra era muito diferente. Ninguém está acostumado, afinal, a uma partida decisiva já na segunda semana de temporada.

“Isso é como um jogo de playoffs, para resumir. Foi uma partida divertida, pois o nível de intensidade de uma decisão estava lá. Acho que essa foi uma boa adição da NBA porque é um tipo de empolgação que não existe em novembro. Tem uns dias bem ‘mornos’ nesse início de temporada. Então, ter duelos assim é ótimo”, comemorou o especialista defensivo, após o triunfo por 141 a 139.

Publicidade

O mesmo vale para LeBron James. Após vitória diante do Phoenix Suns, válido também pela Copa da NBA, o astro falou sobre vários assuntos em suas entrevistas pós-jogo. Defendeu companheiros de time, elogiou o novo torneio da liga e, além disso, repercutiu os duelos com Kevin Durant.

“Foi uma ideia boa, dá uma atmosfera acima de tudo, bem diferente do que acontece na temporada regular. E, afinal, está valendo meio milhão de dólares. Então é óbvio que vamos atrás disso. Aliás, do título também”, brincou o ala de 38 anos, enquanto falava para a ESPN.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA