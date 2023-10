Nic Claxton não quer enfrentar time de Bruno Caboclo

O Brooklyn Nets se vê envolvido em um dilema. A equipe vai enfrentar o Maccabi Ra’anana na quinta-feira, mas alguns jogadores estariam receosos para o embate. O pivô Nic Claxton, por exemplo, foi um que falou sobre não querer enfrentar o time do brasileiro Bruno Caboclo. O conflito em Israel seria o grande entrave, de acordo com o atleta.

“Sentimos pelos jogadores que enfrentaremos. Pessoalmente, não acho que deveríamos jogar. Existem coisas maiores acontecendo no mundo do que basquete”, comentou Claxton. No entanto, ele estaria expressando um sentimento não só dele, mas de outros jogadores do Nets.

Enquanto isso, o Maccabi Ra’anana, não intimidado pelas circunstâncias atuais, segue firme em seu compromisso de jogar. A equipe, que conta com a maioria de jogadores de Israel, chegou a Nova York na semana passada. Desde então, os atletas seguem treinando normalmente. A NBA programou outros dois jogos para o time israelense contra Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves.

O técnico do Nets, Jacque Vaughn, reconheceu a determinação do Maccabi Ra’anana, confirmando que a equipe ainda deseja competir. A partida tem programação para acontecer nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília).

Essa situação é bem complexa, pois jogadores estarão em quadra mesmo com todos os problemas na região. Enquanto isso, Bruno Caboclo terá a chance de enfrentar não só Nic Claxton, mas outras equipes da NBA. O brasileiro deixou de se apresentar ao Venezia, clube italiano, em setembro. Desde então, havia dúvidas se ele teria algum tipo de promessa na liga dos Estados Unidos. No entanto, Caboclo vai fazer parte do Maccabi apenas enquanto fizer os amistosos.

A NBA e a Associação de Jogadores expressaram condolências pelas perdas de vidas, condenando os atos de terrorismo. Além disso, a liga manifestou solidariedade com o povo da região, enquanto esperam pela paz.

