Nick Nurse revela planos para Joel Embiid no 76ers

Recém-chegado ao Philadelphia 76ers, Nick Nurse revelou os seus planos para Joel Embiid. Em entrevista ao portal Sixers Wire, o técnico falou sobre a estratégia que irá adotar com o atual MVP da NBA. Para Nurse, o pivô camaronês deve jogar mais partidas daqui para frente.

“Acho que estamos olhando para isso talvez um pouco diferente do que as pessoas imaginam. Estamos tentando fazer com que ele atue em mais jogos. Acima de tudo, o nosso objetivo é fazer com que ele suba de nível. Enfim, acredito nos atletas jogando o máximo que puderem. Depois veremos o que acontece”, afirmou o treinador.

O detalhe é que, nas últimas quatro campanhas, Embiid atuou em 236 partidas em 309 possíveis. Portanto, desfalcou o time em 24% dos compromissos.

Porém, a partir desta temporada, a NBA dará multas às equipes que pouparem suas “estrelas”. Basicamente, times que possuem mais de um “astro” em seu elenco não poderiam poupar ambos na mesma noite. Obviamente, isso não se aplica em caso de uma lesão real.

Nurse, aliás, é conhecido por dar pouco descanso aos destaques do seu time. No Toronto Raptors, por exemplo, isso ocorreu com Pascal Siakam. O ala-pivô, inclusive, liderou a NBA em minutos em quadra nas últimas duas temporadas.

Recentemente, Nick Nurse falou que espera um Joel Embiid dominante nos dois lados da quadra. Ou seja, o novo técnico do Sixers visualiza o pivô como um dos melhores jogadores two-way da NBA.

“Odeio ser tedioso e falar que tudo começa na defesa, mas vou esperar muita proteção de aro vindo dele. Ele vai tentar bloquear mais arremessos. Quer mais tocos? Então pule mais. Além disso, espero que ele continue a melhorar e ser criativo no ataque. Podemos esperar que ele faça um pouco de tudo, inclusive levar a bola. Enfim, terão que defender de tudo contra ele”, afirmou Nurse, no Pat Bev Podcast.

Na última temporada, Embiid anotou 33,1 pontos por partida. Desse modo, o pivô de 29 anos foi o cestinha da NBA. Agora, portanto, Nurse quer Embiid mais presente no ataque, se é que isso é possível. Assim, o camaronês deverá ser mais explorado perto da cesta.

Nurse chega ao 76ers para substituir Doc Rivers. O objetivo dele, sobretudo, é levar a equipe ao topo do Leste. Afinal, nos últimos três playoffs, o time da Philadelphia não passou das semifinais de conferência.

Porém, a franquia vive um imbróglio com James Harden. No início desta offseason, o astro pediu ao 76ers para ser trocado. Mas, até o momento, nenhuma oferta agradou à diretoria. O veterano, por sua vez, fez críticas públicas ao presidente da franquia, Daryl Morey. O armador, inclusive, chamou o dirigente de mentiroso.

Por fim, é preciso ressaltar que o 76ers está “protegido” com uma nova regra da NBA. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, Harden terá que se apresentar ao grupo na pré-temporada, mesmo contra sua vontade.

