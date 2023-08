Nicolas Batum afirma ter medo de voltar para a França após eliminação no Mundial

O ala do Los Angeles Clippers e da seleção da França Nicolas Batum está bem chateado com a eliminação do país na primeira fase do Mundial. O grupo não era dos mais fáceis com Canadá e Letônia (sem o astro Kristaps Porzingis). Mas poucos acreditavam que o tradicional país seria eliminado tão cedo. O fato é reforçado pelas falas dos astros da equipe, após a queda no domingo (27).

“Nunca senti vergonha após vestir essa camisa. No entanto, para tudo há uma primeira vez e hoje é esse dia”, começou o jogador. “Eu estou com medo de ir para casa. Nós decepcionamos muita gente e isso é acima de tudo, muito triste para todos. Muitos acreditaram que faríamos algo especial aqui e não aconteceu. Então, é frustrante mesmo”, ressaltou.

Outro jogador da equipe que está na NBA é Evan Fournier. Ele também comentou sobre a decepção que as derrotas representam para o grupo.

“Ter que ir pra casa nesse momento é muito difícil. Para ser honesto, ninguém esperava falar sobre isso agora ou que estes fossem os nossos resultados”.

A nação tem uma nova geração encaminhada com a chegada de Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Também houve a recente naturalização do MVP da liga, Joel Embiid. Ambos devem reforçar a seleção, que nesse meio tempo, também conta com um outro nome de peso no elenco. Além de Nicolas Batum e Fournier, a França também tem o pivô Rudy Gobert neste Mundial de Basquete.

A situação francesa já se complicou logo depois do primeiro dia do torneio. Na sexta-feira (25), a equipe caiu em derrota pesada para o Canadá, por 95 a 65. Portanto, o resultado obrigava o time a vencer o segundo jogo contra os letões. O esperado triunfo dos canadenses sobre o Líbano decretou o cenário.

Entretanto, um último quarto desastroso cortou uma vantagem que era de 12 pontos. O placar final foi de 88 a 86 para a Letônia, em uma parcial final de 26 a 12. Foi uma queda histórica para a seleção que esteve nos pódios das últimas duas edições da Copa do Mundo.

Fournier anotou 27 pontos e 50% nos arremessos de quadra (9-18), enquanto Batum marcou 13 pontos e coletou quatro rebotes. Por fim, Gobert somou teve nove pontos, sete rebotes e três roubos de bola.

Aposentadoria

Batum, de 34 anos, deve se aposentar. Ao menos, foi o que disse sua esposa Lily pouco antes da disputa do torneio.

“Nico decidiu se aposentar após as Olimpíadas de Paris em 2024. Afinal, a temporada 2023/24 da NBA também é a última de seu contrato em Los Angeles. Nosso foco agora está na Copa do Mundo, em seguida na liga dos EUA e após isso nos Jogos Olímpicos”.

“Até o momento, não há nada certo para uma continuação da carreira após esta data. Tudo vai depender de seu desejo quando isto acontecer, em suma. Ele já havia comentado sobre o assunto, agora se isto não for levado em conta, é outra história”.

O jogador já tinha flertado com o fim de sua passagem pela seleção de seu país, quando se ausentou do EuroBasket de 2022. Na ocasião, os franceses perderam a final para a Espanha. A equipe também é a atual detentora da medalha de prata no torneio Olímpico, caindo para os Estados Unidos na decisão.

