Nikola Jokic alcança marca incrível na NBA com o Nuggets

Nikola Jokic já conquistou tudo o que poderia com o Denver Nuggets na NBA, mas ele segue impressionando. Apesar de o time perder para o Houston Rockets no último domingo, Jokic saiu de quadra com mais um triplo-duplo. Mas não foi qualquer um. Ele obteve 36 pontos, 21 rebotes e 11 assistências, números que a liga não via desde Wilt Chamberlain, há 50 anos. De acordo com Ryan Blackburn, do Mile High Sports, ninguém mais atingiu estatísticas similares.

Embora triplo-duplo não seja exatamente uma surpresa, Nikola Jokic fez na derrota para o Nuggets algo que poucos jogadores alcançaram na NBA. Somente Wilt Chamberlain e Oscar Robertson conseguiram o “30/20/10”. Ou seja, pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e dez assistências.

Mas Jokic sabe que sua carreira ainda está longe do fim. Então, ele segue fazendo números impressionantes a cada jogo. Duas vezes MVP, o pivô já é o principal candidato ao prêmio mais uma vez. De acordo com o site oficial da liga, o sérvio está em primeiro, enquanto Joel Embiid é o segundo e Luka Doncic fecha o pódio.

Foi o quarto “30/20/10” de Jokic em sua carreira na NBA. Agora, apenas Robertson e ele tiveram mais de um jogo com tais números. Mas com a performance diante do Rockets, ao atingir 35 pontos, é necessário voltar em 1968 para encontrarmos a última vez que algo assim aconteceu.

Agora, Nikola Jokic empatou com Elgin Baylor em jogos assim e está atrás apenas de Wilt Chamberlain (16) e Oscar Robertson (oito). Mas entre os jogadores em atividade, Luka Doncic é o único com triplos-duplos semelhantes.

Recentemente, Nikola Jokic superou Jason Kidd e LeBron James no número de triplos-duplos na NBA e soma 109. Ou seja, ele subiu para a quarta posição em todos os tempos na liga, atrás apenas de Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138). Mas aos 28 anos, o pivô tem tudo para subir ainda mais na lista. Entre os jogadores em atividade, LeBron James é o quinto (107), James Harden é o oitavo (74) e Luka Doncic é o décimo, com 58.

Apesar de não ficar com o MVP da última temporada, Jokic terminou a campanha da melhor forma possível. Ao conquistar o título com o Nuggets, ele entrou, de vez, na lista dos grandes jogadores da NBA.

Na atual campanha, ele possui médias de 29.8 pontos, 13.7 rebotes, 8.3 assistências, além de 60.6% no aproveitamento de arremessos gerais.

