“Nikola Jokic vai se aposentar aos 34 anos”, revela ex-jogador do Nuggets

A carreira de Nikola Jokic na NBA não deve durar mais tanto tempo e o astro do Denver Nuggets pode se aposentar aos 34 anos. A revelação é de seu ex-companheiro Austin Rivers, que comentou o tema durante o The Bill Simmons Podcast.

“Eu o vejo jogando mais cinco ou seis anos. Até uns 34 anos”, afirmou Rivers. “Não quero dizer mais nada sobre isso porque não quero especular sobre o futuro dele. Mas não o vejo jogando na NBA até os 39 anos”, seguiu.

Durante o podcast, Simmons e Rivers destacaram o comportamento do sérvio de 28 anos, que deve pesar na aposentadoria precoce. Ao contrário da maioria dos astros da NBA, Jokic não parece ligar para a fama e evita levar uma vida de superestrela.

“Eu não acho que ele realmente liga muito para a cultura pop americana, tendências, fama e relevância. Enfim, essas coisas não o interessam profundamente”, afirmou o armador.

Um dos momentos que comprovou isso foi após a conquista do título na última temporada. Após o jogo derradeiro diante do Heat, Jokic comentou que não iria no desfile de campeão, pois tinha uma viagem marcada. Mas, ainda assim, ele apareceu. Porém, retornou a Sérvia dias depois.

“Eu disse que não viria, mas agora eu quero ficar no desfile. Isso aqui é do cara***”, brincou ele, na época.

Ainda na entrevista, Rivers relembrou de outra situação. Esta foi durante a eliminação do Nuggets para o Golden State Warriors, na primeira rodada dos playoffs do Oeste, em 2022. Na ocasião, Jokic preferiu voltar rapidamente para casa.

“Dois dias depois, eu estava pegando algumas coisas no vestiário e pensei: ‘o Jokic está aqui?’. Eles disseram que não. Que ele foi embora ontem. Dois dias depois ele se foi, cara”, contou.

Por fim, Rivers afirmou que Jokic já conquistou tudo na NBA. Logo, não tem mais tantas razões para aguentar a superficialidade de uma grande estrela. Por isso, o ex-Nuggets acredita que Nikola Jokic não vai demorar tanto para se aposentar.

“Ele já é um campeão, um All-Star e MVP. Acabou de assinar um contrato máximo e vai buscar mais um”, disse. “Então, eu simplesmente não o vejo ficando por aqui. Eu acho que, por volta dos 35 anos, talvez 36, ele se vai”, finalizou.

Humildade

A humildade de Jokic, comentada por Rivers, é exaltada por diversas lendas da NBA. Enquanto acumula conquistas, o pivô chama a atenção por seu estilo de jogo único, que mudou a maneira de se enxergar os ‘grandões’. Ídolo do Boston Celtics, Kevin Garnett foi um dos que rasgou elogios ao sérvio.

“Eu nunca vi um jogador conquistar o título da NBA e passar a impressão de que está meio dormente, nada aconteceu. Ele estava mais preocupado, por exemplo, em carregar a filha no colo. Em poucos minutos, já havia retirado as proteções e estava pronto para ir embora do ginásio. Nikola parece ser o astro mais humilde que já vi nessa liga, para resumir”, afirmou o ex-atleta.

De acordo com Garnett, Jokic se diferencia por seu comportamento. Diferente dos astros querem aparecer por sua relevância, ele não parece se importar. “Nunca vi um astro com essa conduta. Nunca vi uma foto do time campeão em que o melhor jogador está na terceira fila, lá no fundo”, disse.

“Ele quase nem apareceu na foto da equipe durante o desfile. Se você não prestar atenção, você não vê o cara na imagem. Simplesmente único”, resumiu o integrante do Hall da Fama.

Fora a humildade e o companheirismo, o estilo inteligente de Jokic dentro da quadra também é destaque. Kevin McHale, por exemplo, reverenciou a forma como o sérvio analisa o jogo.

“Nikola tem essas estatísticas absurdas porque joga da forma certa, sobretudo. Então, eu acho difícil criticá-lo, pois esse cara simplesmente lê o jogo tão bem e faz jogadas especiais. Além disso, ele não é acomodado. Se o seu time precisa de uma cesta, vai empurrar corpos até o garrafão. Então, fará um giro em cima de você para pontuar com uma finalização suave”, destacou o ídolo do Boston Celtics.

