Nikola Jokic brilha e Nuggets bate Celtics fora de casa

O Boston Celtics recebeu o Denver Nuggets na noite desta sexta-feira para um confronto entre o melhor time da temporada e o campeão de 2022/23. Mas o duas vezes MVP Nikola Jokic brilhou e comandou a vitória do Nuggets sobre o Celtics por 102 a 100. O sérvio terminou com 34 pontos, 12 rebotes e nove assistências, enquanto Jamal Murray produziu 35 pontos, oito rebotes e cinco passes decisivos. Por outro lado, Derrick White foi o cestinha dos anfitriões com 24 pontos.

Enquanto o Celtics vinha invicto em casa (20 vitórias consecutivas), o Nuggets tinha retrospecto similar ao adversário jogando longe de seus domínios (12-9 a 11-10). No entanto, Boston forçou muito o arremesso de três, especialmente quando teve múltiplas chances com rebotes ofensivos. No total, o time converteu 14 das 44 tentativas do perímetro (31.8%) contra 24 em 45 nos de dois (53.3%). Mas o líder do Leste cuidou muito bem da bola durante todo o jogo, com apenas dois erros de ataque.

Só que Murray e Jokic, somados, tiveram 69 pontos e converteram 29 dos 43 arremessos totais da equipe de Denver (67.4%).

O jogo

Nos primeiros minutos, Boston viveu quase exclusivamente dos arremessos de três. Enquanto Kristaps Porzingis tinha 11 dos 14 pontos do Celtics, todos os titulares do Nuggets, liderados por Nikola Jokic, já haviam pontuado. No entanto, os anfitriões lideravam por 14 a 13. Depois, o letão seguiu sendo a principal opção ofensiva da equipe de Massachusets. Então, após lances livres, Porzingis deixou os donos da casa na frente por 20 a 17, sendo 15 dele.

Na sequência, Derrick White bloqueou arremesso de Michael Porter, mas a bola foi para Jokic, que encontrou Porter no canto da quadra e empatou em 20. White fez de três, mas Jokic anotou cinco pontos consecutivos para virar para Denver em 25 a 23. Mas Boston fez sete pontos sem resposta, retomou a liderança e o placar estava em 30 a 27. Ao fim do primeiro período, o Celtics liderava, mas por 32 a 31, enquanto Nikola Jokic já igualava Kristaps Porzingis na pontuação pelo Nuggets.

Segundo quarto

Então, no segundo quarto, Jayson Tatum ampliou para Boston com seis pontos consecutivos e a equipe liderava por 38 a 31. Jamal Murray fez para Denver, mas Luke Kornet achou Payton Pritchard, que acertou de três e os donos da casa venciam por 41 a 34. No entanto, Murray aproveitou o descanso de Nikola Jokic para fazer o Nuggets cortar a diferença para apenas um contra o Celtics. Depois, Peyton Watson empatou em 43, mas White respondeu na mesma moeda para deixar em 46 a 43. Após a defesa do Celtics pressionar, Tatum saiu em contra-ataque, enterrou, mas a a arbitragem deu técnica após ele segurar o aro por muito tempo.

Jaylen Brown estava muito apagado, mas ele teve grande sequência no período quando fez cesta, roubou na defesa e, na sequência, deixou em 52 a 44. Em rebote ofensivo, Kristaps Porzingis fez e o Celtics liderava em cima do Nuggets por 56 a 46. Tatum ampliou para 58 a 46, mas Denver cortou para cinco. Boston teve várias chances de aumentar a vantagem em rebotes de ataque, mas insistiu em vários arremessos de três. White passou para Brown, que acertou de longa distância. Ao fim do primeiro tempo, os donos da casa venciam por 61 a 55.

Até o intervalo, enquanto o Celtics tinha dez acertos do perímetro em 26 tentativas (38.5% de aproveitamento), o time converteu 12 em 21 (57.1%) nas bolas de dois. Por outro lado, o Nuggets priorizava arremessos mais próximos da cesta, mas cometia muito mais erros de ataque (6 a 1).

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, Celtics e Nuggets seguiram na disputa particular entre Nikola Jokic e Kristaps Porzingis. Enquanto Boston seguia explorando o arremesso de três, Denver cometia erros de ataque, o que deixava o jogo equilibrado. Jokic fez de três e virou para os visitantes em 69 a 68. Assim como no segundo quarto, os donos da casa tiveram uma sequência de rebotes ofensivos. Mas ao contrário daquele período, Derrick White acertou do perímetro e Boston virou em 71 a 69. Depois, Al Horford, de três, deixou em 74 a 69. White fez cesta, sofreu falta e o placar estava em 77 a 69.

Mas depois, o confronto ficou entre Derrick White e Nikola Jokic, enquanto o Celtics liderava por 82 a 77 em cima do Nuggets. No entanto, Boston continuou arremessando em demasia de três. Aos poucos, os visitantes encostaram. Aí, Michael Porter acertou lances livres e cortou para um.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Jamal Murray fez 11 pontos até a metade do período e Denver virou em 95 a 94. Jayson Tatum acertou e Boston retomou a liderança por 96 a 95. Jaylen Brown ampliou para 98 a 95. Mas Nikola Jokic brilhou e virou o jogo para o Nuggets em 99 a 98 sobre o Celtics. Porter deixou em 101 a 98. Jaylen Brown errou dois lances livres cruciais, mas Tatum cortou para um. Então, Aaron Gordon teve dois lances livres, mas errou um. Os donos da casa tinham 13 segundos para empatar ou virar. No entanto, Tatum falhou no arremesso, confirmando a vitória dos visitantes.

(29-14) Denver Nuggets 102 x 100 Boston Celtics (32-10)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 34 12 9 0 0 Jamal Murray 35 8 5 0 0 Michael Porter 13 8 0 0 0 Peyton Watson 9 2 0 0 2 Kentavious Caldwell-Pope 5 5 1 0 0

Três pontos: 8-31; Murray: 3-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 21 8 2 0 1 Jayson Tatum 22 8 5 1 0 Derrick White 24 3 5 2 1 Jaylen Brown 13 2 1 2 0 Al Horford 6 10 2 0 0

Três pontos: 14-44; White: 5-12

Outros jogos

Enquanto isso, outras seis partidas aconteceram na noite de sexta-feira. O jogo entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors, entretanto, foi adiado por causa da morte de Dejan Milojevic, assistente da equipe californiana durante a semana. É o segundo embate do Warriors que sofre alteração de data, mas a NBA ainda não confirmou quando vão acontecer os confrontos.

(7-34) San Antonio Spurs 120 x 124 Charlotte Hornets (9-30)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 25 4 3 0 0 Devin Vassell 17 5 7 2 0 Zach Collins 16 3 4 1 0 Tre Jones 16 2 4 3 0 Jeremy Sochan 11 8 8 1 1

Três pontos: 15-32; Johnson: 4-8

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 28 1 8 3 0 Brandon Miller 24 9 2 2 0 Camisa 0 23 6 3 0 1 PJ Washington 20 6 0 1 0 Terry Rozier 17 6 8 1 0

Três pontos: 16-29; Ball: 4-6

(27-13) Philadelphia 76ers 124 x 109 Orlando Magic (22-20)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 36 7 2 4 0 Tyrese Maxey 32 3 5 3 1 Kelly Oubre 15 4 2 0 1 Tobias Harris 15 5 3 3 1 Marcus Morris 10 9 0 0 0

Três pontos: 13-30; Maxey: 4-10

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Wendell Carter 25 11 0 0 0 Jalen Suggs 16 2 2 2 1 Paolo Banchero 14 8 6 0 0 Joe Ingles 9 1 3 0 0 Anthony Black 7 3 3 0 1

Três pontos: 10-23; Ingles: 3-3

(18-23) Atlanta Hawks 109 x 108 Miami Heat (24-18)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 22 3 11 2 0 Jalen Johnson 15 7 2 2 0 Bogdan Bogdanovic 17 3 1 0 0 Saddiq Bey 14 2 0 0 0 Clint Capela 9 11 0 0 1

Três pontos: 15-35; Garrison Matthews: 3-4

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 25 6 2 1 0 Jimmy Butler 25 5 6 2 0 Bam Adebayo 21 9 6 1 0 Duncan Robinson 14 2 1 0 0 Caleb Martin 10 8 1 0 1

Três pontos: 12-31; Robinson: 4-7

(23-18) Phoenix Suns 123 x 109 New Orleans Pelicans (25-18)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 52 4 5 0 0 Kevin Durant 26 5 2 2 2 Bradley Beal 13 7 5 0 0 Grayson Allen 12 4 6 2 0 Jusuf Nurkic 5 15 9 1 0

Três pontos: 15-41; Booker: 6-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 24 3 1 0 1 Brandon Ingram 17 7 11 0 0 Jonas Valanciunas 16 11 3 0 0 CJ McCollum 13 4 4 0 2 Jordan Hawkins 13 2 1 0 0

Três pontos: 10-42; Hawkins: 3-8

Em andamento

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

