Nikola Jokic domina e Nuggets impõe sexta derrota consecutiva ao Clippers

O pivô Nikola Jokic comandou a vitória do Denver Nuggets por 111 a 108 contra o Los Angeles Clippers nesta terça-feira (14). Em casa, o time do Colorado impôs a sexta derrota consecutiva do rival de Californiano, que ainda não venceu após adquirir James Harden.

Embora tenha convertido apenas 34,8% de seus arremessos, Jokic foi o cestinha do Nuggets com 32 pontos. Além disso, o pivô também emplacou 16 rebotes e nove assistências para o time de Denver. Por outro lado, Paul George foi o maior pontuador do duelo. O ala do Clippers anotou 35 pontos, mas não converteu uma bola tripla que empataria o jogo nos segundos finais.

Sem vencer desde a aquisição de Harden, o Clippers fez um bom jogo. O time angelino liderou praticamente todo o primeiro quarto, mas viu o Nuggets vencer a parcial por 28 a 26.

O segundo quarto começou disputado, mas o Nuggets chegou a abrir 13 de vantagem após lance livre de Kentavious Caldwell-Pope. Norman Powell chamou a responsabilidade com cinco pontos e uma assistência e o Clippers foi para o intervalo perdendo por oito pontos.

A pausa do intervalo foi boa para o Clippers. No terceiro período a equipe dominou as ações ofensivas e chegou a tomar a liderança do placar. Contudo, Aaron Gordon acertou arremesso de três no último segundo e empatou a partida novamente.

Na última parcial, o time de Los Angeles chegou a abrir sete pontos, mas Jokic e Gordon recolocaram o Nuggets na frente. Após lances livres do pivô, os donos da casa abriram 111 a 108. George tentou empatar, mas parou no aro. Assim, Denver chegou a nona vitória na temporada.

(3-7) Los Angeles Clippers 108 x 111 Denver Nuggets (9-2)

Los Angeles

Paul George: 35 pontos, sete rebotes, três roubos de bola e 13-26 nos arremessos de quadra

James Harden: 21 pontos e quatro assistências

Kawhi Leonard: 15 pontos e cinco roubos de bola

Norman Powell: 14 pontos

Ivica Zubac: nove pontos e 13 rebotes

Denver

Nikola Jokic: 32 pontos, 16 rebotes, nove assistências e 14-14 nos lances livres

Aaron Gordon: 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Reggie Jackson: 18 pontos e quatro assistências

Michael Porter Jr.: dez pontos e cinco rebotes

Christian Braun: dez pontos

(7-4) Indiana Pacers 132 x 126 Philadelphia 76ers (8-2)

Indiana

Tyrese Haliburton: 33 pontos, 15 assistências, sete rebotes, 7-12 em três pontos

Obi Toppin: 27 pontos, seis rebotes, 12-15 em arremessos

Myles Turner: 17 pontos

Bruce Brown: 14 pontos, cinco rebotes

Philadelphia

Joel Embiid: 39 pontos, 12 rebotes, seis assistências, três roubos de bola, 17-17 em lances livres, cinco erros de ataque

De’Anthony Melton: 30 pontos, quatro rebotes, 10-10 em lances livres

Tyrese Maxey: 27 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Tobias Harris: 22 pontos, sete rebotes

(6-4) Atlanta Hawks 126 x 120 Detroit Pistons (2-10)

Atlanta

Dejounte Murray: 32 pontos, dez assistências, cinco rebotes, três roubos de bola, 9-9 em lances livres

Saddiq Bey: 19 pontos, cinco rebotes

De’Andre Hunter: 16 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Jalen Johnson: 16 pontos, cinco rebotes

Bogdan Bogdanovic: 17 pontos

Detroit

Marvin Bagley: 22 pontos, 11 rebotes

Ausar Thompson: 21 pontos, oito rebotes, cinco assistências, três roubos de bola

Alec Burks: 16 pontos, cinco assistências

Kevin Knox: 12 pontos, quatro rebotes

Jaden Ivey: 11 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

James Wiseman: 11 pontos, quatro rebotes

Cade Cunningham: nove pontos, 12 assistências, três roubos de bola, seis erros de ataque

(7-4) Miami Heat 111 x 105 Charlotte Hornets (3-7)

Miami

Jimmy Butler: 32 pontos, cinco assistências, quatro rebotes, 11-14 em lances livres

Bam Adebayo: 21 pontos, 11 rebotes, quatro assistências

Duncan Robinson: 18 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Jaime Jaquez: 17 pontos, cinco rebotes

Haywood Highsmith: 12 pontos, quatro rebotes, cinco roubos de bola

Charlotte

PJ Washington: 32 pontos, seis rebotes, 6-11 em três pontos

LaMelo Ball: 28 pontos, 11 assistências, seis rebotes, três roubos de bola, oito erros de ataque

Mark Williams: 11 pontos, sete rebotes

Bryce McGowens: 12 pontos, quatro rebotes

Nick Richards: dez pontos, 12 rebotes

(5-5) Orlando Magic 104 x 124 Brooklyn Nets (6-5)

Orlando

Franz Wagner: 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências

Paolo Banchero: 19 pontos e seis rebotes

Goga Bitadze: 14 pontos

Moritz Wagner: 11 pontos, seis rebotes e quatro assitências

Joe Ingles: 11 pontos e quatro assistências

Cole Anthony: dez pontos e seis rebotes

Jalen Suggs: dez pontos

Brooklyn

Spencer Dinwiddie: 29 pontos, nove assistências, cinco rebotes e 10-18 nos arremessos de quadra

Mikal Bridges: 21 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e quatro roubos de bola

Cameron Johnson: 20 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola

Royce O’Neale: 13 pontos e quatro rebotes

Day’Ron Sharpe: 11 pontos e dez rebotes

Lonnie Walker: 11 pontos

(3-8) San Antonio Spurs 87 x 123 Oklahoma City Thunder (7-4)

San Antonio

Zach Collins: 13 pontos e oito rebotes

Julian Champagnie: 13 pontos, quatro roubos de bola e três tocos

Devin Vassell: 12 pontos e quatro assistências

Malaki Branham: 11 pontos

Victor Wembanyama: oito pontos e 14 rebotes

Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander: 28 pontos, seis rebotes, cinco assistências, sete roubos de bola e 10-16 nos arremessos de quadra

Josh Giddey: 18 pontos, sete rebotes e sete assistências

Jalen Williams: 11 pontos

(8-3) Dallas Mavericks 110 x 131 New Orleans Pelicans (5-6)

Dallas

Kyrie Irving: 17 pontos e seis assistências

Tim Hardaway Jr.: 17 pontos

Luka Doncic: 16 pontos e oito erros de ataque

Grant Williams: dez pontos

New Orleans

Brandon Ingram: 25 pontos, nove rebotes, sete assistências e 11-20 nos arremessos de quadra

Jordan Hawkins: 25 pontos e seis rebotes

Zion Williamson: 19 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Herbert Jones: 19 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e cinco roubos de bola

Naji Marshall: 16 pontos e quatro rebotes

Dyson Daniels: dez pontos, seis assistências e três roubos de bola

(3-7) Portland Trail Blazers 99 x 115 Utah Jazz (4-7)

Portland

Jerami Grant: 26 pontos e 10-17 nos arremessos de quadra

Deandre Ayton: 22 pontos, dez rebotes e 10-17 nos arremessos de quadra

Shaedon Sharpe: 17 pontos, oito rebotes e sete assistências

Jabari Walker: 12 pontos e oito rebotes

Utah

Jordan Clarkson: 30 pontos e 13-19 nos arremessos de quadra

Lauri Markkanen: 21 pontos e nove rebotes

Keyonte George: 15 pontos, sete assistências e quatro rebotes

John Collins: 14 pontos, dez rebotes e três tocos

Collin Sexton: 13 pontos, sete assistências e quatro rebotes

Kelly Olynyk: 12 pontos e 12 rebotes

(8-2) Minnesota Timberwolves 104 x 101 Golden State Warriors (6-6)

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 33 pontos, 11 rebotes e 12-26 nos arremessos de quadra

Anthony Edwards: 20 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Mike Conley: 13 pontos e oito assistências

Naz Reid: dez pontos

Rudy Gobert: nove pontos, 13 rebotes e três tocos

Golden State

Brandin Podziemski: 23 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Dario Saric: 21 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Chris Paul: 15 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Moses Moody: 11 pontos

Kevon Looney: dois pontos e 12 rebotes

(2-9) Memphis Grizzlies 107 x 134 Los Angeles Lakers (6-5)

Memphis

Santi Aldama: 24 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

David Roddy: 17 pontos

Desmond Bane: 15 pontos e cinco assistências

Xavier Tillman: 15 pontos

Ziaire Williams: dez pontos

Los Angeles

D’Angelo Russell: 24 pontos e cinco assistências

Rui Hachimura: 23 pontos

Anthony Davis: 19 pontos, 11 rebotes, cinco assistências e seis tocos

Austin Reaves: 16 pontos, 12 rebotes e sete assistências

LeBron James: 16 pontos, nove rebotes e seis assistências

Jaxson Hayes: 11 pontos e três tocos

Cam Reddish: dez pontos

