Nikola Jokic domina e Nuggets supera Warriors

Em casa, Nikola Jokic anotou 35 pontos e pegou 13 rebotes na vitória do Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors por 108 a 105. O jogo só teve definição nos últimos lances, mas Klay Thompson não conseguiu arremessar a última bola. Pelo Warriors, Stephen Curry fez 23 pontos, mas falhou em uma bandeja que poderia levar a partida para a prorrogação. Agora, o Nuggets soma oito vitórias em nove jogos. Por outro lado, o time californiano está com seis triunfos e três derrotas.

No primeiro quarto, Nikola Jokic abriu fazendo o Nuggets liderar por 7 a 2 diante do Warriors. Depois, Aaron Gordon ampliou para 11 a 2. Aos poucos, os visitantes reagiram, mas por pouco tempo. Com cestas e lances livres de Jokic, Denver vencia por 25 a 13. No entanto, Moses Moody recolocou Golden State na partida com cinco pontos rápidos.

Então, já no segundo período, Jonathan Kuminga reduziu a diferença para três. Todas as vezes que Denver tentava abrir, o time de San Francisco encostava. De três, Stephen Curry empatou em 36. O Nuggets voltou a abrir cinco, mas Curry, de novo, empatou em 41 a 41. O Warriors até ficou próximo do placar, mas não conseguiu virar. Ao fim do primeiro tempo, os donos da casa lideravam por 53 a 47.

Nikola Jokic fez o Nuggets abrir dez pontos sobre o Warriors no começo da segunda etapa. Mas Stephen Curry anotou cinco consecutivos para deixar o placar próximo. A diferença caiu para três em duas oportunidades, sempre com Curry. Então, Moses Moody, de três, empatou em 70. Entretanto, no fim do terceiro quarto, o Warriors obteve a primeira liderança do embate. Em lances livres do calouro Trayce Jackson-Davis, Golden State vencia por 78 a 76.

Aí veio o último período e, de três, o veterano Chris Paul fez o Warriors liderar por 81 a 76. Mas Michael Porter e Reggie Jackson viraram para Denver, que vencia por 86 a 84. Curry virou para Golden State mais uma vez, na sequência. Só que depois, o Nuggets conseguiu retomar a liderança com Justin Holiday. As duas equipes se alternavam na frente até que Kentavious Caldwell-Pope, em lances livres, deixou em 107 a 102, restando 51 segundos para o fim. Curry fez outra de três e cortou para dois.

Então, o Warriors foi para a estragégia de parar o jogo com faltas e deu certo. Nikola Jokic errou seus dois lances livres para o Nuggets e Curry teve a chance de levar o Warriors para a prorrogação. Mas Curry errou bandeja e Jackson acertou um dos dois lances livres. O rebote sobrou para Chris Paul, que passou para Klay Thompson. No entanto, o tempo estava acabando. Ele ainda tentou arremessar, mas não conseguiu.

(6-3) Golden State Warriors 105 x 108 Denver Nuggets (8-1)

Golden State

Stephen Curry: 23 pontos, cinco rebotes, quatro assistências, 6-13 em três pontos

Klay Thompson: 15 pontos, seis rebotes

Andrew Wiggins: 11 pontos, quatro rebotes, 4-13 em arremessos

Kevon Looney: dez pontos, oito rebotes, quatro assistências

Jonathan Kuminga: dez pontos, quatro rebotes, 4-12 em arremessos

Denver

Nikola Jokic: 35 pontos, 13 rebotes, cinco assistências, três roubos de bola

Reggie Jackson: 20 pontos, seis assistências

Michael Porter: 17 pontos, oito rebotes

Aaron Gordon: 14 pontos, 11 rebotes, três roubos de bola

(4-4) Miami Heat 108 x 102 Memphis Grizzlies (1-7)

Miami

Bam Adebayo: 30 pontos, 11 rebotes, três bloqueios

Kyle Lowry: 17 pontos, 11 rebotes, nove assistências

Jimmy Butler: 15 pontos

Haywood Highsmith: 14 pontos, três bloqueios

Jaime Jaquez: 11 pontos, quatro rebotes

Memphis

Jaren Jackson Jr: 28 pontos, quatro rebotes

Desmond Bane: 15 pontos, cinco rebotes

Santi Aldama: 12 pontos, oito rebotes, 5-14 em arremessos

Luke Kennard: 13 pontos

Marcus Smart: 11 pontos, sete assistências, quatro rebotes

(4-4) Toronto Raptors 127 x 116 Dallas Mavericks (6-2)

Toronto

Pascal Siakam: 31 pontos, 12 rebotes, cinco assistências

OG Anunoby: 26 pontos, cinco rebotes

Dennis Schroder: 18 pontos, cinco assistências

Scottie Barnes: 14 pontos, 14 rebotes, sete assistências, quatro roubos de bola, 4-15 em arremessos

Gary Trent Jr: 16 pontos

Dallas

Luka Doncic: 31 pontos, oito rebotes, sete assistências, quatro roubos de bola, 2-10 em três pontos

Kyrie Irving: 22 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Tim Hardaway Jr: 17 pontos, 5-9 em três pontos

Derrick Jones: 15 pontos, cinco rebotes, três bloqueios

(3-5) Portland Trail Blazers 118 x 121 Sacramento Kings (3-4)

Portland

Jerami Grant: 38 pontos, nove rebotes, cinco assistências, três bloqueios, 5-8 em três pontos

Skylar Mays: 18 pontos, 11 assistências

Deandre Ayton: 18 pontos, dez rebotes

Shaedon Sharpe: 18 pontos

Matisse Thybulle: 13 pontos, quatro roubos de bola

Sacramento

Domantas Sabonis: 27 pontos, 11 rebotes, nove assistências, seis erros de ataque

Malik Monk: 23 pontos, dez assistências, seis rebotes, cinco erros de ataque

Kevin Huerter: 17 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Davion Mitchell: 16 pontos, quatro assistências

Alex Len: dez pontos, seis rebotes

