Nikola Jokic: “Eu sabia que ia fazer a cesta contra o Warriors”

Nikola Jokic foi o grande responsável pela vitória do Denver Nuggets diante do Golden State Warriors, após fazer cesta no estouro do cronômetro. No entanto, o pivô sérvio garante que sabia do resultado do arremesso antes mesmo de a bola cair.

“Aquela era a última opção da jogada, então eu arremessei”, disse Nikola Jokic. “Mas eu acho que é um dos arremessos mais fáceis de se fazer. Você não tem outra opção. Então, quando eu senti, pensei: ‘ah, eu vou acertar’. Você só vê o voo da bola, mas eu sabia que ia fazer a cesta”.

Publicidade

Apesar de o duas vezes MVP dizer que se tratava de um arremesso fácil, a bola saiu de suas mãos quando restava 0.8 segundo. E de muito longe. Ou seja, até ela cair na cesta do Warriors, Nikola Jokic já tinha certeza do resultado.

O Nuggets conseguiu cortar uma diferença de 18 pontos, quando restavam cerca de seis minutos para o fim. A partir daquele momento, o time anotou 25 a 4 contra Golden State e conseguiu virar o placar no último instante.

“Quando a bola saiu de suas mãos, os outros técnicos (assistentes) diziam que ela estava no rumo certo e que iria cair”, afirmou o técnico Mike Malone.

Publicidade

Leia mais sobre o Nuggets

“Eles [o Warriors] voltaram muito agressivos para o terceiro quarto, enquanto a gente não conseguia igualar. Então, a gente estava nas mãos deles”, disse Malone. “Então, eu disse que era o bastante. Nós estávamos de costas para a bola. Nós teríamos de mudar nosso jogo. E então, começamos a agredir. Nós nos tornamos o time que parava o oponente, empurrava, atacava. Ficamos com o jogo mais físico. Eu imaginava que o time mais agressivo venceria. Eu senti quando o jogo estava ali para a gente decidir e nós fomos o time mais agressivo”.

De fato, os atuais campeões pressionavam nos dois lados da quadra. Apenas no último quarto, Denver pegou quatro rebotes ofensivos, sendo três deles de Aaron Gordon. Aliás, Gordon anotou 15 de seus 30 pontos nos 12 minutos finais.

“Nossa defesa foi incrível no último quarto”, disse Nikola Jokic. “Nós não queríamos desistir. Mas nós poderíamos facilmente ter desculpas por uma derrota. Mas os caras não deixaram de marcar. Nós fomos mais agressivos. Eles fizeram só quatro pontos. Então, aquilo foi uma ótima defesa, especialmente contra eles”.

Publicidade

Ao ser questionado sobre quem preparou a última jogada, Malone deu todos os créditos ao pivô.

“Eu até gostaria de dizer que fui eu, mas não foi nada além de um grande jogador fazendo uma grande jogada. Nikola Jokic vive para momentos como esses. E foi ótimo ver um jogador de seu talento ir lá e fazer as jogadas que ele faz”, concluiu o treinador.

Publicidade

Agora, o Nuggets possui 25 vitórias e 11 derrotas e é o terceiro do Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA