No encontro de líderes, Jayson Tatum brilha e Celtics vence Timberwolves

O Boston Celtics continua invicto jogando em casa. Nesta quarta-feira, o Celtics superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 120, com 45 pontos de Jayson Tatum. Enquanto isso, Jaylen Brown somou 35 pontos e 11 rebotes. Por outro lado, Anthony Edwards liderou Minnesota com 29 pontos.

Líderes de Leste e Oeste, Celtics e Timberwolves se encontraram pela segunda vez na atual temporada, mas desta vez Jayson Tatum e Jaylen Brown conseguiram liderar na prorrogação.

Jayson Tatum retornou ao Celtics após não enfrentar o Indiana Pacers na última segunda-feira, mas Jrue Holiday e Al Horford eram dúvidas. Entretanto, os veteranos foram liberados para o embate. Por outro lado, o pivô Kristaps Porzingis não jogou (descanso). Já o Timberwolves não contou com o pivô Rudy Gobert e o armador Mike Conley. Enquanto o pivô francês sente dores no quadril, Conley não atuou apenas por descanso. Então, o técnico Chris Finch optou por Kyle Anderson e Nickeil Alexander-Walker em seus lugares no quinteto titular.

O jogo

No primeiro quarto, o Celtics rapidamente liderava por 13 a 7, enquanto o Timberwolves sentia a falta de um armador de fato. No entanto, Minnesota acelerou e conseguiu encostar. Então, Boston anotou 10 a 2 e a diferença foi para dez. Mas os visitantes pressionaram e a vantagem caiu. Jaylen Brown tinha 15 dos primeiros 25 pontos da equipe de Massachusetts. Jordan McLaughlin acertou de três, mas o placar ainda apontava os donos da casa na frente por 32 a 27.

Então, Naz Reid e Karl-Anthony Towns vieram para o segundo período colocando pressão nos anfitriões e a diferença estava em dois. Mas Jrue Holiday e Jaylen Brown fizeram o Celtics voltar a abrir vantagem sobre o Timberwolves e, então, estava em 43 a 34. No entanto, Anthony Edwards passou a atacar com mais frequência e a diferença caiu para um. Ao fim do primeiro tempo, Boston vencia por 54 a 53.

Então, na volta do intervalo, o Celtics seguia na frente do Timberwolves com Jaylen Brown sendo a principal opção ofensiva dos donos da casa. Brown deixou em 70 a 67, mas Reid virou em 71 a 70. Anthony Edwards ampliou para 82 a 79, enquanto a bola de três do Celtics parou de cair. Depois, Edwards ampliou para 85 a 79.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Jayson Tatum diminuiu para o Celtics para três, mas o Timberwolves, com Anthony Edwards, respondeu na mesma moeda. Kyle Anderson deixou em 100 a 95, mas Boston seguiu explorando os arremessos de três sem sucesso. Anderson ampliou para sete e Alexander-Walker colocou Minnesota na frente por 104 a 95. Mas os donos da casa esboçaram reação e a diferença caiu para seis. Nos lances livres, Brown fez para Boston, mas o time ainda perdia por 106 a 102. No entanto, Alexander-Walker acertou de três e estava em 109 a 102.

Mas o Celtics reagiu, especialmente com Jayson Tatum e o Timberwolves não tinha respostas. Restando 35.1 segundos, o Timberwolves liderava por 109 a 108. Então, Jrue Holiday acertou de três e virou em 111 a 109. Depois, Anthony Edwards sofreu falta de Derrick White. Apesar de o Celtics pedir revisão do lance, a arbitragem confirmou a marcação. Edwards acertou os dois e, então, Tatum teve a chance de dar o triunfo ao time de Boston, mas falhou.

Prorrogação

O Timberwolves começou acertando várias cestas de três, enquanto o Celtics dependia de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Então, Tatum empatou em 120. Depois, ele acertou do perímetro e deixou em 125 a 120. Minnesota passou a forçar arremessos e cometer erros de ataque. Por fim, Tatum converteu dois lances livres, o que garantiu o resultado.

Com o triunfo sobre o Timberwolves, foi a décima oitava vitória consecutiva do Celtics em casa na temporada. A equipe de Massachusetts tem a melhor campanha da NBA, com 29 triunfos em 37 jogos.

(26-11) Minnesota Timberwolves 120 x 127 Boston Celtics (29-8)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 6 3 0 0 Karl-Anthony Towns 25 13 6 2 0 Naz Reid 19 10 3 0 3 Kyle Anderson 17 8 5 1 1 Nickeil Alexander-Walker 15 4 3 1 1

Três pontos: 14-34; Alexander-Walker: 3-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 45 4 2 1 0 Jaylen Brown 35 11 3 2 1 Jrue Holiday 12 5 4 2 1 Al Horford 9 8 5 0 0 Derrick White 9 6 6 0 0

Três pontos: 19-47; Tatum: 6-11

(23-14) Sacramento Kings 123 x 98 Charlotte Hornets (8-27)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 24 10 7 0 1 Keegan Murray 25 6 3 0 1 Malik Monk 20 4 4 0 2 De’Aaron Fox 19 1 3 1 1 Alex Len 8 10 1 1 1

Três pontos: 13-35; Fox: 3-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 24 7 6 1 0 Terry Rozier 22 4 2 1 1 Brandon Miller 15 1 2 0 0 Nick Smith 11 3 1 0 0 Nick Richards 8 9 3 0 1

Três pontos: 16-38; Miller: 4-6

(6-30) San Antonio Spurs 130 x 108 Detroit Pistons (3-35)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 16 12 10 0 0 Devin Vassell 15 3 5 1 0 Keldon Johnson 17 1 3 2 1 Jeremy Sochan 15 4 2 0 0 Doug McDermott 14 2 0 0 0

Três pontos: 9-27; McDermott: 4-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 21 12 2 0 0 Bojan Bogdanovic 19 2 2 0 0 Jaden Ivey 19 3 5 2 2 Alec Burks 15 2 2 0 0 Killian Hayes 4 4 12 0 0

Três pontos: 10-32; Bogdanovic: 3-5

(6-31) Washington Wizards 104 x 112 Indiana Pacers (22-15)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 28 4 7 3 0 Deni Avdija 15 5 1 1 0 Corey Kispert 15 3 2 0 0 Kyle Kuzma 11 11 5 2 0 Tyus Jones 11 4 4 0 1

Três pontos: 21-30; Kispert: 3-8

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 18 13 2 0 3 Bruce Brown 16 9 6 1 1 Bennedict Mathurin 16 7 0 1 0 TJ McConnell 14 2 8 2 0 Obi Toppin 15 7 3 0 0

Três pontos: 8-25; Toppin: 3-6

(23-13) Philadelphia 76ers 132 x 139 Atlanta Hawks (15-21)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 35 8 9 4 0 Tobias Harris 32 10 4 0 1 Marcus Morris 17 4 1 0 0 De’Anthony Melton 10 3 2 0 0 Paul Reed 9 9 2 1 2

Três pontos: 12-34; Maxey: 4-11

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 1 11 1 1 Jalen Johnson 25 16 7 1 2 Dejounte Murray 25 5 5 1 0 Onyeka Okongwu 19 11 1 0 2 Saddiq Bey 15 10 1 0 0

Três pontos: 12-34; Murray: 5-7

(25-11) Oklahoma City Thunder 128 x 120 Miami Heat (21-16)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 28 2 8 1 1 Chet Holmgren 23 9 2 0 3 Jalen Williams 19 9 12 1 0 Lu Dort 14 2 0 0 0 Josh Giddey 9 7 2 1 0

Três pontos: 14-36; Isaiah Joe: 3-6

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 25 11 6 0 2 Jaime Jaquez 21 5 2 0 0 Tyler Herro 17 5 6 3 0 Haywood Highsmith 19 5 2 1 0 Nikola Jovic 15 5 4 1 1

Três pontos: 15-36; Highsmith: 5-7

(18-18) Houston Rockets 119 x 124 Chicago Bulls (18-21)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 25 9 5 2 0 Fred VanVleet 20 6 10 1 3 Jabari Smith Jr 18 15 1 0 1 Jalen Green 18 6 8 1 0 Cam Whitmore 16 5 1 2 0

Três pontos: 11-45; Smith: 4-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 30 4 8 0 1 Zach LaVine 25 13 7 3 1 Nikola Vucevic 18 15 3 0 1 DeMar DeRozan 19 4 4 0 0 Alex Caruso 12 6 3 1 1

Três pontos: 19-47; White: 6-11

(23-15) New Orleans Pelicans 141 x 105 Golden State Warriors (17-20)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 21 9 2 2 1 Zion Williamson 19 5 7 1 0 Trey Murphy 16 4 6 0 1 CJ McCollum 14 3 8 2 1 Brandon Ingram 13 5 1 1 0

Três pontos: 19-40; Jordan Hawkins: 4-5

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 21 2 0 1 0 Trayce Jackson-Davis 19 5 1 1 1 Stephen Curry 15 1 6 1 0 Klay Thompson 13 4 2 0 1 Gui Santos 2 3 1 0 0

Três pontos: 12-39; Moody: 4-8

(26-13) Denver Nuggets 111 x 124 Utah Jazz (19-20)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 11 6 1 0 Jamal Murray 17 1 6 1 2 Aaron Gordon 12 5 4 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 1 1 4 1 Michael Porter 5 4 1 0 0

Três pontos: 13-33; Gordon: 2-2

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 26 12 2 0 1 Jordan Clarkson 27 2 9 0 0 Collin Sexton 22 2 4 1 1 John Collins 15 6 3 1 0 Kelly Olynyk 9 3 5 2 1

Três pontos: 13-36; Clarkson: 3-8

(15-23) Toronto Raptors 120 x 126 Los Angeles Clippers (24-13)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 25 4 6 1 0 RJ Barrett 24 5 4 0 0 Dennis Schroder 22 1 4 0 0 Scottie Barnes 12 7 6 0 2 Gary Trent Jr 12 3 2 0 0

Três pontos: 12-30; Barrett: 4-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 29 7 6 2 1 Kawhi Leonard 29 3 7 1 2 James Harden 14 5 11 1 0 Ivica Zubac 12 11 3 0 1 Norman Powell 13 3 1 1 0

Três pontos: 15-34; George: 5-9

