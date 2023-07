Em uma noite especialmente boa, Charlie Brown Jr brilha e Knicks vence Celtics

Charlie Brown Jr brilhou na vitória do New York Knicks sobre o Boston Celtics por 97 a 89. Ele registrou 27 pontos, sete rebotes, cinco assistências, mas ainda converteu cinco das sete cestas do perímetro. Trevor Keels anotou 20 pontos, enquanto Isaiah Roby adicionou outros 17. Pelo Celtics, Dalano Banton fez 18 pontos e pegou nove rebotes.

O ala-armador vem sendo um dos destaques do Knicks na Summer League, mas já teve passagem sem muito destaque na NBA. Charlie Brown Jr, cestinha na vitória do Knicks contra o Celtics, esteve em quatro equipes na liga desde 2019/20. No entanto, não atuou na última temporada. Agora, ele pode ganhar vaga, pelo menos, como um jogador two-way.

Outros jogos

O Los Angeles Clippers superou o Philadelphia 76ers por 102 a 91 com 35 pontos do calouro Kobe Brown. Ele ainda somou oito rebotes e quatro roubos de bola, além de sete cestas de três em dez tentativas. Xavier Moon colaborou com 17 pontos. Pelo Sixers, o melhor foi Jaden Springer, com 15 pontos, cinco rebotes, cinco roubos de bola e três bloqueios.

Bilal Coulibaly liderou o Washington Wizards na vitória por 105 a 89 sobre o Oklahoma City Thunder. Coulibaly somou 19 pontos, quatro rebotes e quatro bloqueios, enquanto Johnny Davis foi o cestinha, com 22. Jared Butler foi o principal nome do Thunder, com 22 pontos e quatro assistências.

Com 24 pontos de AJ Lawson, o Dallas Mavericks passou pelo Indiana Pacers por 112 a 91. Lawson ainda pegou quatro rebotes, enquanto Jordan Walker saiu do banco para ficar com 21 pontos e oito assistências. Pelo Pacers, o novato Ben Sheppard foi o cestinha, com 19. Enquanto isso, Jarace Walker, oitava escolha do Draft, fez 13 pontos e pegou cinco rebotes. No entanto, Walker converteu somente seis das 21 tentativas nos arremessos.

Em andamento

Miami Heat x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Mais tarde

Utah Jazz x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

