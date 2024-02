Notícias rapidinhas da NBA (21/02)

Bem-vindo à edição de 21 de fevereiro das notícias rapidinhas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre a liga.

Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie estavam descontentes com o técnico Jacque Vaughn

De acordo com o jornalista Michael Scotto, do site HoopsHype, o técnico Jacque Vaughn não estava agradando alguns jogadores. Isso porque o antigo treinador colocou o plano de jogo em que Ben Simmons era peça central. Apesar de Spencer Dinwiddie não fazer mais parte da equipe, Mikal Bridges e ele, especialmente, não entendiam o motivo de Vaughn.

“Atrás das cenas, havia muita conversa sobre jogadores, incluindo Bridges e Dinwiddie (quando ainda estava no Brooklyn Nets). Então, eles não gostavam que Vaughn montasse o time pensando em Simmons”, afirmou Scotto.

Então, após 54 partidas na atual temporada, a direção deu um basta e demitiu Vaughn. Em contrapartida, Kevin Ollie será o seu substituto no comando do Nets. A equipe ocupa apenas o 11° lugar no Leste, com somente 21 vitórias.

Não adiantou nada

Pouco antes do início do All-Star Game, lendas da NBA foram aos vestiários conversar com jogadores sobre a importância da partida. De acordo com Vincent Goodwill, do Yahoo Sports, Larry Bird e Julius Erving destacaram a seriedade do evento. Apesar de ser um jogo festivo, eles entendiam que os atletas deveriam se esforçar minimamente pela competitividade.

Mas não deu certo.

O Leste venceu por 211 a 186, gerando críticas sobre o comissário Adam Silver, que gosta de ver placares altos. No entanto, o próprio Silver ficou “pouco empolgado” quando viu o resultado final durante a apresentação do troféu de MVP para Damian Lillard.

Tim Hardaway quer ver seu filho no Miami Heat

Em entrevista ao podcast The OG’s, de Mike Miller e Udonis Haslem, Tim Hardaway afirmou que quer ver seu filho jogando pelo Miami Heat. De acordo com o Hall da Fama e cinco vezes All-Star, ele pretende fazer com que Tim Hardaway Jr atue pela equipe da Flórida. No entanto, não vai poder utilizar o seu número.

“Estou tentando fazer ele jogar pelo Heat, mas não vai usar meu número (10) se for para lá. Você me entende? Veja como eu ando hoje. Eu sinto dores quando ando, então minha camisa fica lá no topo”.

Tim Hardaway atuou pelo Heat entre 1995/96 e 2000/01, sendo um dos melhores armadores que a franquia já teve. Aliás, por lá, ele ajudou o Heat a alcançar às Finais de Conferência, mas perdeu para o Chicago Bulls. Enquanto isso, seu filho é ala-armador, especialista em arremessos de três e está no Dallas Mavericks desde 2018/19.

Billy Donovan enaltece evolução defensiva de Coby White

Embora o Chicago Bulls não faça a temporada dos sonhos, o técnico Billy Donovan está feliz com o desenvolvimento do armador Coby White. Apesar de White ser um dos cestinhas da equipe, Donovan comemora a evolução do atleta na defesa. Para o treinador, ele é um dos responsáveis por vitórias na equipe.

“Acho que há uns dois anos, ele era um cara que todo mundo mirava nele quando atacava”, disse. “Ele era um alvo dos times, pois não defendia bem. Então, as equipes tentavam puxar ele para um lugar na quadra para conseguirem fazer suas jogadas. Nem era no post, mas no perímetro mesmo. Mas acho que ele trabalhou muito fisicamente para defender. Agora, ele coloca seu corpo nas jogadas e é muito melhor em situações defensivas. O componente físico foi algo que mais notei em sua mudança”.

Em sua quinta temporada na NBA, White faz sua melhor campanha. Ele possui médias de 19.6 pontos, 5.3 assistências, 4.6 rebotes, além de um aproveitamento de 39.7% no perímetro.

De’Aaron Fox pode desfalcar Kings

Finalizando as notícias rapidinhas da NBA de 21 de fevereiro, de acordo com o jornalista Jason Anderson, do The Sacramento Bee, o armador De’Aaron Fox tem um problema no ombro direito. Fox ainda não passou por exames de imagens, mas corre o risco de desfalcar o Sacramento Kings nos próximos jogos.

Na atual temporada, ele registra 26.8 pontos, 4.1 rebotes, 5.5 assistências e 1.9 roubo de bola.

