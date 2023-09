Novato, Cam Whitmore se compara com Jaylen Brown

O que Cam Whitmore e Jaylen Brown possuem em comum? Em um primeiro momento, nada demais. Mas Whitmore, 20ª escolha geral no Draft da NBA de 2023, está determinado a deixar sua marca em seu ano de estreia com o Houston Rockets. Apesar de não ter sido escolhido entre os dez primeiros, como alguns esperavam, o novato acredita que seu estilo de jogo lembra o do jogador do Boston Celtics.

Em um vídeo recente compartilhado pelo NBACentral, o talentoso atleta revelou suas fontes de inspiração entre as estrelas da NBA. Cam Whitmore revelou que modela seu jogo em Jaylen Brown. No entanto, ele também se espelha em Russell Westbrook.

“Eu diria que comecei a jogar me espelhando em Russell Westbrook, mas hoje o meu jogo é mais próximo de Jaylen Brown”, afirmou.

Embora Whitmore ainda não tenha estreado na temporada regular, sua atuação na Summer League mostrou seu tremendo potencial e habilidades. Durante cinco jogos, ele registrou médias de 20,4 pontos, 5,6 rebotes, 2,2 assistências e 3.0 roubos de bola por jogo.

Em seu último jogo, por exemplo, Whitmore teve uma atuação destacada com 25 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e dois bloqueios. Assim, com sua excelente performance durante o torneio, lhe rendeu o prestigioso título de MVP da Summer League.

A conquista tem um significado especial para Whitmore, especialmente considerando o desafiador processo de seleção pelo qual ele passou apenas algumas semanas antes. Muitos especialistas previam sua seleção entre as cinco ou dez primeiras escolhas no Draft de junho. No entanto, ele acabou caindo apenas para a 20ª escolha geral pelo Rockets.

Apesar de preocupações com sua saúde, Cam Whitmore demonstrou excelente condição física para jogar durante a Summer League. Com o prêmio de MVP em suas mãos e um desejo de provar seu valor, ele está pronto para ser um novato em ascensão na próxima temporada da NBA em 2023-24.

