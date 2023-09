Novo GM do Warriors foi alvo de pancadaria contra o Bucks

Mike Dunleavy, o novo GM do Golden State Warriors, teve um episódio marcante na sua carreira de jogador quando foi alvo de uma pancadaria contra o Milwaukee Bucks. A equipe californiana, que está passando por mudanças em seu gerenciamento, selecionou o próprio Dunleavy em 2002. Mas após alguns anos, ele deixou o time e começou a rodar pela NBA.

Ótimo arremessador, Dunleavy foi para o Indiana Pacers em 2007, onde se tornou um dos principais cestinhas. No entanto, ele teve algumas lesões que o tiraram de toda a campanha de 2009. Então, após reforçar a parte física, ele se tornou ainda mais uma grande opção defensiva.

Mas depois de uma passagem sem brilho algum pelo Milwaukee Bucks, ele fechou com o Chicago Bulls, em 2013. Talvez, por algum problema interno, Dunleavy começou a “caçar” jogadores do Bucks.

Nos playoffs de 2015, o atual GM do Warriors fez algumas faltas violentas, especialmente contra Michael Carter-Williams, jovem estrela do Bucks e virou alvo. Mas não por acaso. E não foi de qualquer um. Um garoto chamado Giannis Antetokounmpo, aos 20 anos e em sua segunda temporada na NBA, o derrubou como se fosse um jogador de futebol americano.

A série entre Bucks e Bulls estava equilibrada, enquanto Chicago liderava por 3 a 2. O sexto jogo acontecia em Milwaukee, com a chance de empatar e forçar a sétima partida. Mas não foi bem assim.

O alvo

O jogo seis foi um desastre para Milwaukee, que cometeu diversos erros no primeiro tempo diante de um experiente Bulls. Só que a frustração dos jogadores do Bucks só crescia, mas Dunleavy, mesmo com sua equipe na frente, começou a bater. Primeiro, em Carter-Williams, com um soco no rosto. Depois, em Antetokounmpo. Enquanto o armador não revidou (naquele momento), o mesmo não aconteceu com o grego.

Dunleavy recebeu o passe para um arremesso e, então, o camisa 34 o derrubou e foi expulso. O placar pouco importava, pois seria impossível Milwaukee virar. Depois, Carter-Williams o empurrou e o ala de Chicago foi parar na primeira fila.

Por fim, o Bulls continuou atropelando o oponente e garantiu a vitória. Aliás, um atropelo por 54 pontos de diferença, a quarta maior margem da história da NBA. Assim, Chicago se classificava às semifinais de Conferência para encarar o Cleveland Cavaliers.

Mike Dunleavy ficou no Bulls até 2016, quando saiu em troca para o próprio Cavs. Posteriormente, ele encerrou a carreira após ser dispensado pelo Atlanta Hawks, aos 36 anos.

Novo GM do Warriors

Após a saída do gerente geral de longa data, Bob Myers, a equipe anunciou a promoção de Mike Dunleavy, ex-jogador da franquia e vice-presidente executivo de operações de basquete, para o cargo de gerente geral. A decisão demonstra a confiança da franquia em Dunleavy, que agora terá a responsabilidade de liderar os Warriors em uma nova era. Enquanto isso, Kirk Lacob, filho do proprietário Joe Lacob, também assume um papel mais proeminente nas tomadas de decisão da equipe.

