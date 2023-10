Segundo novo GM do Warriors, time será campeão da Copa da NBA

O novo GM do Golden State Warriors, Mike Dunleavy Jr., acredita que seu time será o campeão da Copa da NBA. A confiança do dirigente passa por Chris Paul e Draymond Green, que garantiram que vão vencer o título na primeira edição do torneio. É o que contou o presidente da equipe, Brandon Schneider, em entrevista à NBC Sports Bay Area.

“Eu disse ao Mike Dunleavy cerca de um mês atrás: ‘ei, Mike, o que você acha deste torneio da temporada?’ Ele disse: ‘bem, Draymond Green e Chris Paul me disseram que vamos ganhar.’ Eu disse: ‘Ok, isso é tudo o que eu precisava saber'”, contou Schneider.

O presidente do Warriors comentou ainda sobre como seus jogadores devem se comportar na Copa da NBA. “Isso só vai adicionar mais um nível de intensidade, onde você verá os caras jogando com ainda mais afinco para ganhar essa taça”, explicou Schneider a Bob Fitzgerald e Kelenna Azubuike.

O torneio acontece entre os dias 3 de novembro e 9 de dezembro e é a grande novidade da liga para a temporada 2023/24. As 30 franquias foram divididas em seis grupos, sendo três de cada conferência. O chaveamento foi definido com base nas campanhas da temporada anterior. Nos grupos, cada equipe se enfrentará, sendo, ao todo, quatro jogos para cada.

Ao final desta fase, os líderes dos seis grupos, além dos dois melhores segundos colocados, avançam para as quartas de final. Elas acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro, na casa do time de melhor campanha. Em seguida, as semifinais, serão no dia 7. A final, por sua vez, acontecerá no dia 9. Ambas com sede em Las Vegas.

Para iniciar a campanha de “campeão”, o Golden State Warriors está no Grupo C do Oeste na Copa da NBA. Os adversários serão Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. A estreia, no dia 3 de novembro, será diante do Thunder.

Dor de cabeça

Enquanto projeta o título da Copa da NBA, Mike Dunleavy Jr. tem uma dor de cabeça para lidar: a renovação de Klay Thompson. As conversas entre as duas partes estão em andamento. No entanto, diferente do que se pensava, um acerto não é simples. Até porque, pela primeira vez em anos, existe uma real negociação entre os lados. Segundo Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, a franquia não deve dar um contrato máximo para o ala-armador.

“Klay deve conseguir um vínculo maior do que Draymond Green, mas menor do que Stephen Curry. Não vai ser o máximo, certamente. Vários dirigentes da liga com quem falei especulam sobre um acordo de quatro temporadas em torno dos US$35 milhões anuais. Não há sinal de problemas entre as partes, então acredito que essa extensão vai sair”, contou o experiente jornalista.

A possibilidade vai contra a expectativa de Thompson. Afinal, em janeiro, saiu a notícia de que o astro esperava receber um novo contrato máximo do Warriors. Isso significa um vínculo de cinco anos na faixa dos US$272 milhões. Esse tipo de investimento, no entanto, sempre esteve fora de cogitação entre os executivos da franquia.

A boa notícia para o time é que ele garante que dinheiro não é a prioridade agora. “O dinheiro não vai ser um fator, pois já tenho o bastante para cuidar de todos que amo. E, além disso, nunca pensei em jogar para ser rico e famoso. É evidente que, financeiramente, quero ganhar o máximo que puder como atleta. Mas isso não vai impedir-me de tentar mais títulos”, disse o veterano, ao site The Athletic.

