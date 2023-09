Em novo ranking, direção do Chicago Bulls é uma das piores da NBA. Veja!

Para muitos, o Chicago Bulls está em um grande limbo na NBA e um novo ranking do site Yahoo Sports corrobora com a tese. Usando termos de beisebol, baseados na passagem do executivo do Utah Jazz, Danny Ainge pelo Toronto Blue Jays, time da MLB. A classificação determina todos os movimentos que foram feitos pelos General Managers que estão trabalhando na liga atualmente.

De acordo com a avaliação do site, Arturas Karnisovas que está no cargo pela franquia desde 2020, é apenas o 23ª colocado no ranking de melhores executivos da liga.

E isso porque nem todos os nomes foram avaliados. Os chefes das direções de: Denver Nuggets (Calvin Booth), Portland Trail-Blazers (Joe Cronin), Atlanta Hawks (Landry Fields), Washington Wizards (Michael Winger) e Golden State Warriors (Mike Dunleavy Jr) não estão incluídos. Todos estes assumiram os cargos nesta temporada ou na última campanha. Ou seja, não há tempo o suficiente para comparar com outros nomes veteranos.

Karnisovas está no comando das operações do Chicago Bulls desde 2020, um dos mais novos do ranking que avalia o impacto destes na NBA.

Dentro da avaliação são ranqueadas transações dos mais variados tipos, como por exemplo: Escolhas de Draft, contratações na agência livre e trocas.

Apenas três de todos os movimentos feitos pelo dirigente são positivos, de acordo com a publicação.

Melhores negociações

A sign-and-trade por Demar DeRozan é a grande movimentação da era Karnisovas em Chicago. O Bulls cedeu Al Farouq Aminu e Thaddeus Young para o San Antonio Spurs. Além disso, escolhas de recrutamento protegidas. Em dois anos, foram duas indicações ao All-Star Game e uma presença nos times All-NBA para o ala.

Alex Caruso foi uma assinatura da agência livre de 2021. Vencendo a concorrência do Los Angeles Lakers, que desejava mantê-lo no elenco, o ala-armador é descrito como um jogador de “elite na rotação”. Caruso assinou por quatro anos e US$37 milhões com o time de Illinois. Ele também conseguiu sua primeira indicação ao time defensivo ideal da temporada, em 2022/23.

Ayo Dosunmu é considerada uma boa escolha de Draft, sobretudo, pela posição em que foi selecionado. Sendo a 38ª pick, o armador foi um “achado” de Karnisovas, de acordo com o Yahoo Sports.

Deu ruim

Seis jogadores obtidos pelo executivo não são positivos pelo retorno que ofereceram. Descritos como “retornos diminutos”. Um deles é Lonzo Ball, acima de tudo, devido as lesões que tem impactado sua carreira desde o meio de 2021/22.

No entanto, a troca que ganha o prêmio de grande destaque negativo é a da chegada de Nikola Vucevic. O negócio ocorreu na trade deadline de 2021. Na ocasião, Chicago cedeu Otto Porter e Wendell Carter Jr. Mas não é o pior. Duas escolhas de recrutamento de primeira rodada também foram enviadas e acabaram na loteria. As picks então, se tornaram: Franz Wagner e o calouro para 2023/24, Jett Howard. Todos para o Magic pelo pivô.

O jogador de Montenegro, que está disputando a Copa do Mundo da FIBA de 2023 pelo país, renovou seu contrato. Agora, ele vai receber US$60 milhões por mais três anos em Chicago.

Por fim, destaque negativo também para a troca de Lauri Markkanen durante a agência livre de 2022. O ala-pivô que virou All-Star no Utah Jazz, saiu em uma troca tripla com o Cleveland Cavaliers e o Portland Trail Blazers. O único ganho da franquia na transação foi Derrick Jones Jr.

Por fim, também estão listadas nessa categoria: a troca por Daniel Theis com o Boston Celtics, além ds escolhas de Draft, Dalen Terry (18ª pick em 2022) e Marko Simonovic (44ª pick em 2020).

Nem fede, nem cheira

Na sessão “outros colaboradores de algum destaque”, os últimos três atos do GM. A chegada de Patrick Williams através do recrutamento abre a avaliação. Um atleta top 4 na classe de 2020, mas que ainda não conseguiu o maior nível de impacto que alguns esperavam. Entretanto, é um membro fixo da rotação há algum tempo.

A chegada de Garrett Temple em 2020/21 também está aqui. Não foi um titular fixo, mas atuou por mais de 27 minutos por jogo na franquia em seu único ano por lá. Com 7.6 pontos, 2.9 rebotes e 2.2 assistências, foi uma peça de contribuição de algum impacto. Então, ele deixou a equipe ao fim da campanha para se juntar ao New Orleans Pelicans.

Andre Drummond é o último citado, também nesta faixa. Atuando por pouco mais de 12 minutos em 2022/23, teve médias de seis pontos e 6.6 rebotes por noite. E o pivô resolveu ficar no Bulls desde que aceitou sua opção de jogador para 2023/24 no valor de US$3.3 milhões.

Ou seja, o líder da direção do Chicago Bulls só superou dois outros colegas que ocupam o mesmo cargo em outras franquias da NBA no ranking. Nico Harrison, do Dallas Mavericks que está na equipe texana desde 2021 e Mitch Kupchak que teve longa passagem pelo Lakers (2000 a 2017), e que está no Charlotte Hornets desde 2018.

