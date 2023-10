O que aconteceu com Khris Middleton para jogar por apenas 16 minutos contra o 76ers?

Khris Middleton atuou por apenas 16 minutos na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Philadelphia 76ers por 118 a 117. Apesar de não ser algo comum em sua carreira, o três vezes All-Star ainda tem limite no tempo de quadra após passar por cirurgia no joelho durante a offseason. E na pré-temporada, o ala fez apenas uma partida, por apenas 12 minutos. Ou seja, o técnico Adrian Griffin segue monitorando o atleta.

“Nós precisamos ser espertos”, afirmou o treinador, em entrevista ao jornalista Eric Nehm, do site The Athletic. “Então, ele sair de 12 para 35 minutos, talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer no momento”.

O fato é que Middleton atuou com lesão no joelho durante os playoffs, o que dificultou a vida do Bucks na queda para o Miami Heat. Mas quando o time entrou de férias, o ala optou por um processo cirúrgico no local. Portanto, é provável que ele ganhe mais tempo de quadra nas próximas partidas.

“Eu venho progredindo a cada dia, mas não dá para ficar forçando muito”, disse o jogador, ainda na pré-temporada. “Ainda tenho um caminho longo a percorrer, mas espero que tudo esteja bem em breve”.

Khris Middleton viu quase todo o jogo contra o 76ers do banco, exceto por 16 minutos. Mas sua expressão não era das mais “amigáveis”. Ou seja, ele acredita estar pronto para ganhar mais espaço. Especialmente na estreia da temporada, era natural que o jogador quisesse atuar por mais tempo. Então, Griffin utilizou o experiente Jae Crowder como o seu principal substituto.

Crowder ficou em quadra por 26 minutos, produzindo nove pontos e quatro rebotes. Por outro lado, Middleton anotou seis pontos e distribuiu quatro assistências.

O próximo compromisso do Milwaukee Bucks é no domingo, contra o Atlanta Hawks. No dia seguinte, o time encara o Miami Heat. Ou seja, com a restrição de minutos, é bem provável que Middleton não atue em um dos dois jogos. Caso ele seja desfalque, o técnico Adrian Griffin deverá escalar entre Pat Connaughton e Jae Crowder no quinteto titular.

